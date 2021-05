La edil del PSOE de Plasencia acusada de saltarse el orden de vacunación exige una disculpa pública

La concejala socialista y exdirectora del Centro Sociosanitario de Plasencia, Soraya Cobos, ha exigido una rectificación y una disculpa pública a los partidos políticos que aprobaron una moción en la que exigían su dimisión por "saltarse el orden de vacunación", una vez que la Fiscalía ha archivado la denuncia.

La moción, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento placentino el pasado 5 de febrero, contó con los votos a favor de los tres partidos que la presentaron (PP, Unidas Podemos y Ciudadanos) y el rechazo del Grupo Socialista, cuyo portavoz, Alfredo Moreno, acusó al resto de portavoces de "acosar" a su compañera y exigió la retirada de una moción que calificó de "vergonzosa y despreciable".

"Emplazo a estos tres partidos políticos a que rectifiquen y se disculpen de manera pública en el próximo Pleno, aunque el daño que han hecho a mi persona y mi familia es irreparable", ha afirmado este miércoles en rueda de prensa la edil socialista Soraya Cobos.

Cobos ha destacado que "se ha hecho justicia, ya que la Fiscalía ha archivado la denuncia contra su persona por el proceso de vacunación interpuesta por Unidas Podemos.

El informe dice que Cobos recibió la primera vacuna antes de lo que correspondía en Valdeobispo, aunque apunta que se debió a que sobró una dosis por la renuncia de una persona y porque otro trabajador rechazó ponérsela, y todo ello a instancias de la coordinadora del equipo de vacunación.

"He tenido siempre la conciencia muy tranquila, porque lo único que hice fue seguir las directrices de la dirección de Salud Pública del Área de Salud de Plasencia y de su coordinadora de vacunación y con esto quiero aclarar que no me salté ninguna cola, no me vacuné como concejala sino como directora del Centro Sociosanitario, ni le quité ninguna dosis de vacuna a nadie", ha aseverado.

La concejala socialista ha denunciado que ha sufrido un "linchamiento público sin pudor porque me acusaron de utilizar mi cargo para vacunarme".

"En el Pleno donde pidieron mi dimisión me llamaron trincavacunas y dijeron que mi actitud era inmoral e indecente y que no era digna de esta casa", ha agregado.

Cobos ha destacado que igual que hay que ser valiente para denunciar también hay que tener valor para pedir perdón por lo que ha exigido a los tres partidos políticos "que rectifiquen y se disculpen de manera publica".

También ha pedido a la ciudadanía que "sea más cauta y prudente a la hora de juzgar en redes sociales porque se puede arruinar o destrozar la vida de una persona".