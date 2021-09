Feijóo se desmarca del PP en la petición de dimisión de Marlaska y aclara que "una denuncia falsa no puede tapar los delitos de odio"

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha desmarcado de su partido en su exigencia de que dimita el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por sus declaraciones sobre la denuncia de un joven sobre una agresión homófoba en Madrid que resultó ser falsa, en las que dijo que Vox "juega al límite" con los delitos de odio. Mientras el presidente del PP, Pablo Casado, consideraba que el ministro no puede seguir "un día más" en el cargo, el jefe del Ejecutivo gallego y líder del PP en la comunidad se limitaba a pedirle explicaciones y una rectificación por lo que ha calificado de "demagogia".

Feijóo ha aclarado que su postura es que "los delitos de odio existen" y la existencia de una denuncia falsa "no puede taparlos". "No significa que no exista un hecho objetivo, que es que se producen delitos de odio, algunos de ellos, delitos homófobos", ha manifestado al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta.

Ha aprovechado el caso para criticar al Gobierno central, al que ha acusado de utilizar este tipo de delitos "para sacar rédito político en beneficio de un partido y en contra de otro" y generar una "trifulca" estos últimos días. La obligación de un político en estas situaciones es, según Feijóo, "ser respetuoso" con la investigación y "sensato y ponderado en las declaraciones".