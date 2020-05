Feijóo ofrece al Gobierno "tiempo para organizarse" pero vuelve a reclamar el fin del estado de alarma

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado los primeros síntomas de comprensión hacia el Gobierno a pocas horas de que Pedro Sánchez tenga que medir sus fuerzas en el Congreso con la votación de otra prórroga al estado de alarma. El barón gallego es uno de los más críticos con la nueva prórroga, ya que el estado de alarma le ata de manos para actuar con libertad en la convocatoria de elecciones que Galicia tuvo que aplazar como consecuencia de la pandemia. Pese a ello, Feijóo asegura que le parece comprensible que "el Gobierno necesite tiempo para organizarse".

Feijóo recibió la llamada de Carmen Calvo este lunes por la tarde y ha informado de su resultado a través de su cuenta personal en twitter con un mensaje que dice lo siguiente: "Me ha llamado la vicepresidenta primera para informarme. Se lo agradezco pese a ser con hechos consumados. Coincidimos en que lo primero es la salud y no hay que dejar de actuar. Todas las medidas pueden adoptarse sin prorrogar sine die el estado de alarma por lo que el Gobierno debe tener un plan B ( o C de Constitución). Otra cosa es que el Gobierno necesite tiempo para organizarse y eso es más entendible que las razones expuestas públicamente hasta ahora".