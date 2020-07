Álvarez de Toledo asegura que le gustaría "galleguizar' el PP" si no significa desconocer "si se sube o si se baja"

La portavoz en el Congreso del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, afirma que su partido tiene que acentuar las posiciones políticas que tiene en común con Alberto Núñez Feijóo para "ensanchar sus bases". En una entrevista para El Confidencial, Álvarez de Toledo considera además que el debate en el seno del PP no debe ser entre la moderación y la radicalidad porque no constituyen un "proyecto político de fondo".

Con la cuarta victoria por mayoría de absoluta de Feijóo en Galicia reciente, a la pregunta de si la estrategia de su compañero de partido en exportable a la política estatal del Partido Popular, la portavoz asegura: "Si me pregunta si habría que 'galleguizar' al PP nacional le digo que encantada de 'galleguizarlo', siempre que eso no signifique que no se sabe si sube o si baja, o si va o si viene". Una afirmación que la dirigente del PP califica de "comentario simpático a partir de un tópico que nos gusta a los defensores de la identidad".

Álvarez de Toledo, que no ha hecho campaña en las elecciones gallegas y ha tenido roces con el presidente gallego durante la crisis del coronavirus a costa de la crispación en el Congreso, considera que hay diferencias entre su persona y Alberto Núñez Feijóo "como entre cualquier persona dentro del PP". La portavoz asegura que hay "menos interés mediático" en resaltar lo que puedan tener en común los dos dirigentes. "Lo que hay que empezar a hacer es acentuar lo común. Si un partido no puede ver lo que hay en común entre Feijóo y yo, o entre Feijóo y cualquier otra persona del partido, tendrá difícil ensanchar sus bases", afirma.

Respecto a la ausencia de la portavoz del partido en el Congreso tanto en la campaña electoral de Galicia como en la de Euskadi, Álvarez de Toledo asegura que no ha sido invitada a participar. "Me hubiera encantado porque soy política, y la movilización electoral y las campañas me gustan, pero es una decisión que respeto absolutamente y no tengo ninguna queja que plantear", asegura. Su presencia tampoco estaba prevista por el PP gallego en las elecciones aplazadas del 5 de abril.