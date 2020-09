La Xunta contrata 847 nuevos profesores para 360 centros de secundaria y descarta la educación presencial para todo el alumnado

No todo el alumnado de secundaria en Galicia asistirá presencialmente a sus clases. La Xunta ha cambiado de versión por enésima vez en los últimos dos meses. Después de haber asegurado en repetidas ocasiones que, a pesar del coronavirus, la enseñanza sería presencial y no habría “contrataciones masivas” de profesorado, ha rectificado. La enseñanza presencial ya no está garantizada para los 163.770 estudiantes de Secundaria, Bachillerato, FP y de educaciones artísticas y deportivas, y el conselleiro Román Rodríguez ha anunciado la contratación de 847 docentes para 360 centros públicos. Apenas dos de media por cada centro.

La Xunta fracasa en la gestión de la vuelta a la enseñanza secundaria arrastrada por su falta de previsión ante la segunda ola de coronavirus

Con estos 847 nuevos profesores, los institutos gallegos deberán hacer frente a los desdobles de clases necesarios para garantizar las medidas contra el virus, es decir, la distancia de un metro entre alumnos y la ratio de 25 por aula. Si la asignación de nuevos contratos ofrecida por el Gobierno no les llega para cumplirlas, deberán o bien instalar mamparas, o bien recurrir a la teledocencia. El Conselleiro de Educación afirmó que su anuncio tiene como objetivo “garantizar la calidad y la seguridad” de la enseñanza, aunque advirtió que “el riesgo cero no existe”.

Entre alumnos y profesores de Primaria se han detectado, en seis días de curso, 29 casos positivos. En Secundaria, el curso comienza el 23 de septiembre, después de que la Xunta lo retrasase oficiosamente -todavía no ha publicado la orden correspondiente en el Diario Oficial de Galicia- una semana.

Rodríguez, que asumió el cargo a principios de mes tras la destitución de su antecesora, Carmen Pomar, ha asegurado también que el comité clínico de expertos sanitarios “ha dado el visto bueno” a la colocación de mamparas. La decisión está “avalada sanitariamente y posibilita un curso con garantías”.

La CIG, sindicato mayoritario en la enseñanza pública de Galicia, denuncia que la mayoría de los centros educativos siguen “sumidos en la incerteza”. Su secretario nacional del ramo, Suso Bermello, recuerda que la marcha atrás de la Xunta en lo referente a la contratación de profesores “es producto de la presión social”, pero duda de que cubra las necesidades de los institutos. Varios de ellos, según la información recabada a lo largo de la jornada de hoy por la central sindical, ya han concluido que la contratación de nuevos profesores no le es suficiente y colocarán mamparas o harán uso de la llamada "semipresencialidad".