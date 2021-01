Galicia frena la vacunación de los sanitarios de primera línea por la falta de dosis

Galicia ha frenado esta semana el ritmo de administración de vacunas contra la COVID-19 a los sanitarios de primera línea por la falta de dosis. El pasado lunes llegaron a la comunidad un 40% menos de dosis de las que estaban comprometidas por un problema de suministro de Pfizer. La Xunta aseguró entonces que su plan de vacunación se mantenía sin alteraciones en el ritmo. No obstante, fuentes de la Consellería de Sanidade han indicado que sí ha habido finalmente una "ralentización", en una semana en la que empezaron a inyectarse las segundas dosis y estas han sido la prioridad.

Por el momento, son 23.639 los sanitarios considerados de primera línea que han recibido la primera dosis. El Gobierno gallego incluyó en este grupo a 25.000 trabajadores del sistema público y 1.200 del privado. Esto quiere decir que el fármaco ha llegado al 90% del colectivo, en el que se incluyó a los sanitarios de atención primaria y determinados servicios que se consideran más expuestos a contagios.

Algunos profesionales han rechazado ponerse la vacuna y se han dado casos en los que las contraindicaciones han hecho que no se recomendase inyectársela a algunos trabajadores. Los restantes se vacunarán "en las próximas semanas, dependiendo del reparto de las dosis" y cuántas le correspondan a Galicia, asegura Sanidade.

Esta semana se han alzado las primeras voces críticas con la campaña de vacunación del Sergas entre los representantes de los trabajadores. La administración de la vacuna al equipo de 17 informáticos del área sanitaria de Pontevedra-O Salnés, atribuida a un "error" en las listas por el gerente, ha provocado malestar. "Hubo disgusto en el área de Pontevedra y con toda la razón. Hay gente, como enfermeras de urgencias, que no están vacunadas", expone la secretaria general del sindicato de enfermería Satse en Galicia, Malules Carbajo.

Al delimitar qué servicios están en primera línea en Galicia, Satse considera que "hay colectivos que se les han olvidado". Los que Carbajo cree que son más evidentes son los de las matronas, que atienden partos "sean positivo o no", y las enfermeras de urgencias, que se ven en la misma situación. El Sergas, indica, ha enviado una nota informativa en la que asegura que probablemente vacunará al personal de primera línea que falta a principios de la próxima semana y ha abierto una vía de comunicación para que los profesionales que consideran que se les debe administrar el fármaco y no han tenido acceso al mismo, lo soliciten.

La Federación de Sanidade de CC.OO. aseguró, tras conocerse el caso de los 17 informáticos, que en algunas áreas sanitarias no se cumplen las instrucciones del Sergas y recriminaron el "oscurantismo" por parte de las gerencias, que no dan datos sobre los criterios para dejar fuera al personal que todavía no ha recibido el fármaco.

Desde el lunes cambia el criterio de Pfizer/BioNTech sobre el número de dosis que se pueden extraer de cada vial: pasa de cinco a seis. Para obtener la mayor cantidad es necesaria una aguja específica, la de bajo volumen muerto. La Xunta asegura que este es el tipo de material que está utilizando en su campaña y que se están sacando seis dosis en el 95% de los casos.

Los trabajadores del Cegadi, sin vacunar

Otra de las críticas contra las prioridades establecidas por la Xunta para la vacunación es que el personal del Cegadi (Centro de Desenvolvemento Integral), unas instalaciones que se han adaptado como residencia integrada y a las que llegan ancianos contagiados de centros de toda Galicia, no ha recibido la primera dosis todavía.

La CIG, el sindicato mayoritario en la sanidad gallega, ha denunciado la situación. Considera que estos profesionales "tendrían que estar vacunados" aunque el fármaco no se les pueda administrar a los residentes, todos ellos positivos por coronavirus. Acusa a las consellerías de Sanidade y Política Social de "sacarse de la manga" un centro en el que el personal "no entra en la primera vacunación, como el resto de residencias" ni tampoco en la segunda, centrada en el personal sanitario de primera línea en centros de salud y hospitales.

El Gobierno gallego ha admitido que estos trabajadores no han recibido todavía la vacuna y lo ha atribuido a que el Cegadi es una residencia en la que hay contagios y el plan de vacunación está dando prioridad a las que están libres de coronavirus. En cualquier caso, fuentes de Política Social han asegurado que la primera dosis se les inyectará "en los próximos días".