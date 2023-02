Rueda asegura que la Xunta de Galicia no autorizará “ningún parque eólico marino que ponga en riesgo la pesca”

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha advertido este martes de que el gobierno gallego no autorizará “ningún parque eólico marino que ponga en riesgo los recursos pesqueros” y ha vuelto a lamentar que el Gobierno central ha elaborado una ordenación del espacio marítimo sin contar con la opinión de Galicia. En declaraciones a los medios en Mos (Pontevedra), el titular del Ejecutivo gallego ha afirmado que la aprobación de esa ordenación, en el Consejo de Ministros de este martes, llega “con retraso” y ha anunciado que la Xunta la estudiará porque “parece que no va mucho más allá” de la delimitación de zonas, sin avanzar “cuándo se convocarán los concursos ni en qué condiciones”. El presidente gallego ha advertido de que la Xunta no autorizará “ningún parque eólico marino que ponga en riesgo los recursos pesqueros” y ha lamentado que Galicia no fuera consultada en la elaboración de una norma para regular una actividad que “interesa muchísimo” por la “enorme oportunidad” que puede suponer.

Ana Oñoro: "No será posible ningún desarrollo de energía eólica marina que ponga en peligro la protección ambiental”

Más

Al respecto, ha subrayado que la administración gallega siempre ha puesto “muchísimo cuidado” en asegurar que las actuaciones en el mar fueran compatibles con la actividad pesquera, e incluso se creó una Observatorio de la Eólica Marina con representantes de los sectores afectados, para que “pudieran tener voz y estar informados”. “Esa información nunca llegó, y ahora el Gobierno se descuelga con esta delimitación. Sería más útil y eficaz haber ido teniendo la información, acordar esto entre todos”, ha señalado Alfonso Rueda.

Para el gobierno gallego, dijo, “es fundamental” que la actividad eólica marina preserve los recursos y el medio ambiente y ha señalado que “se pueden compatibilizar las dos cosas”. “Si nos hubieran preguntado, habríamos dado nuestra opinión, pero no se nos preguntó y ahora vamos a ver el resultado. Daremos nuestra opinión y, si hay que rectificar algo, espero que se rectifique”, ha dicho.