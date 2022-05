Dcode Festival 2022: cartel oficial, fechas y entradas a la venta

Las temperaturas aumentan y preparan el calzado madrileño para los festivales en Madrid de la temporada, con un plato fuerte para los más festivaleros: vuelve el DCODE a la capital, con cartel confirmado y entradas a la venta desde este miércoles 1 de junio.

El evento cancelado por la pandemia del coronavirus en la edición anterior y dejaba abierta en 2021 la ventana para su regreso en septiembre de 2022. Ahora, el festival demuestra su buena palabra y trae nombres como Years and Years, Queens of the Stone Age, Milky Change, Delaporte o Vetusta Morla, junto a otros sonados en el panorama nacional e internacional.

¡DCODE está de vuelta! Con 16 horas de música, actuación exclusiva de Deluxe en 2022 y concierto de grandes éxitos de The Kooks.



🎫 5.000 primeras entradas a precio especial: 39€ (+gastos). A la venta: 01/06 a las 11h en https://t.co/nd54HDyiMr y https://t.co/Q9PRyJw9n8 pic.twitter.com/wLLOTljKDO — Live Nation España (@LiveNationES) 31 de mayo de 2022

El campus de la Universidad Complutense de Madrid se convertirá en el escenario de esta cita el próximo sábado 17 de septiembre de 2022, con 19 artistas confirmados que traerán su música durante un total de 16 horas de festival. La preventa comienza este miércoles, 1 de junio, a las 11:00 horas, además de las 5.000 entradas que se lanzarán a un precio reducido de 39 euros en las plataformas de Live Nation y del Dcode.