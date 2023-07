El PP censura una obra de teatro en Mallorca que aborda los trastornos alimentarios

La actriz Ann Perelló ha denunciado esta mañana la cancelación de tres funciones en Mallorca de la obra NUA, radiografia d’un trastorn (radiografía de un trastorno, en castellano) debido a que su contenido no va en sintonía con “la línea de espectáculos que se programarán con los nuevos cambios de gobierno”.

Vox veta una obra teatral de Virginia Woolf sobre homosexualidad en un ayuntamiento madrileño

Perelló, a través de su cuenta personal de Twitter, crítica que los TCAs, los cuales son el tema principal del monólogo, “no entienden de partidos ni de política”. Así, lamenta que en su tierra suceda este tipo de censura y se solidariza con todas las productoras o actrices que hayan pasado por lo mismo que ella.

La actriz no ha especificado en qué centro cultural ha sido suspendido el evento, pero es el Teatre Mar i Terra, gestionado por el Ajuntament de Palma, que ahora gobierna el Partido Popular en solitario tras las fallidas negociaciones con Vox. El Consistorio ha salido al paso asegurando que no existía ningún tipo de contrato formalizado y que esta decisión obedece “exclusivamente a una cuestión presupuestaria”, “en ningún caso ideológica”.

“El nuevo equipo de Música y Artes Escénicas se ha encontrado con una situación en la que todo el presupuesto de este año está comprometido y la cantidad disponible no es suficiente para poder atender todas las reservas que no se han formalizado”, alegan desde el Consistorio, justificando que por ese motivo y “por cuestiones organizativas” se ha liberado la fecha de la reserva realizada.

El director general de Música y Artes Escénicas, Rafel Brunet, ha manifestado que “en ningún momento se ha anulado la reserva de 'Nua'”. “Es una gran obra y así queda patente, ya que ha obtenido diferentes reconocimientos y galardones”, ha abundado, anunciando que el Ajuntament tiene previsto realizar un ciclo de teatro social en el primer trimestre de 2024 con los presupuestos renovados, pero sin precisar si incluirán esta obra en su programación.

“La salud mental no entiende de ideología”

“Estoy bastante con los pelos de punta. El viernes nos comunicaron que tres funciones de #NUAradiografia en Mallorca no se harían porque 'no es la línea de espectáculos' que programarán con los nuevos cambios de gobierno. Me pregunto cuál es la 'línea que programarán', pero sobre todo me pregunto si saben que los TACS, el dolor que va asociado a estos trastornos y en general la salud mental no tiene de partidos ni de política”, ha comentado la actriz en Twitter.

Estic bastant amb es cabells drets: Divendres mos van comunicar que tres funcions de #NUAradiografia a Mallorca no se farien perquè “no és la línia d’espectacles que programaran” amb es nous canvis de govern. 👇🏻🧵 — Ann Perelló (@AnnM_Perello) 3 de julio de 2023

“Me da mucha pena que esto pase en mi casa [en referencia a Mallorca]. Envío un abrazo a todas aquellas compañeras que vivan una situación similar. Nosotros volveremos en noviembre con la gira 23-24 gracias al trabajo incansable de Sala Flyhard”, ha añadido.

La también actriz Leticia Dolera ha lamentado la cancelación de la obra NUA: “La censura llegando a más ciudades. He visto esta función, reflexiona sobre los trastornos de alimentación y la presión estética que sufre una adolescente/mujer. Estaba programada en Mallorca para el verano. La acaban de cancelar porque 'no es la línea”.

La censura llegando a más ciudades.



He visto esta función, reflexiona sobre los trastornos de alimentación y la presión estética que sufre una adolescente/mujer.



Estaba programada en Mallorca para el verano. La acaban de cancelar porque “no es la línea”. https://t.co/YjQQAJ7oOl — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 3 de julio de 2023

NUA (radiografía d’un trastorn) se trata de un monólogo producido por Ann Perelló y el Teatre Principal que pretende transmitir de forma “cruda” y “sin filtros” los síntomas propios de los trastornos de la alimentación y cómo las exigencias físicas y los cánones de belleza impuestos por la sociedad afectan a la gravedad de estas enfermedades.

La oposición: “Es una gran falta de profesionalidad”

Més per Palma, partido de la oposición, ha denunciado la censura de NUA: “Condenamos estos hechos y que una obra como esta, de temática social y sobre la salud mental y los trastornos alimentarios, haya sido cancelada de la programación municipal prevista para este otoño”. El regidor de Més Miquel Àngel Contreras ha considerado “inaceptable la censura que ha sufrido la obra”.

Además, Contreras ha señalado que “normalmente la programación cultural se deja confeccionada y con las fechas acordadas con los grupos y compañías con una antelación de al menos seis meses”. “Cualquier institución cultural mínimamente responsable y de prestigio deja hecha su programación a medio plazo independientemente de los procesos electorales. Aunque no estuviera formalizado el contrato, es una gran falta de profesionalidad y trato hacia las compañías”

Censuran la última película de Buzz Lightyear

La cancelación de NUA no es la primera censura cultural que se produce tras la configuración de los nuevos ayuntamientos gobernados por PP y Vox. En Bezana, Cantabria, la Concejalía de Cultura de Vox ha retirado de la programación la última película de Buzz Lightyear. El municipio cántabro, que cuenta con una alcaldesa del PP, ha censurado la proyección de la película infantil porque en ella aparecen dos mujeres besándose.

Además, en Madrid, el nuevo Ayuntamiento de Valdemorillo, formado por PP y Vox, ha comunicado a la compañía Teatro Defondo que “por decisión del equipo de gobierno” no programará una versión teatral de Orlando: una biografía, la novela escrita por Virginia Woolf en 1928. La obra, que indaga en tabúes victorianos como la homosexualidad y la sexualidad femenina, supuso el gran éxito de la escritora de Bloomsbury y hoy es considerada como una de sus obras maestras.