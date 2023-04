Podemos exige al Consell de Ibiza que aclare por qué Sa Residència tiene personal sin la titulación necesaria

Unidas Podemos ha exigido al Consell de Ibiza que aclare por qué el área de enfermería de la residencia Coliseum sigue sin estar cubierta por enfermeros titulados y por qué continúa habiendo personal sin la titulación necesaria, tal como destapó elDiario.es.

En un comunicado, el conseller de UP Antonio Saucedo ha explicado que hace unas semanas se descubrió que había personal trabajando sin la titulación requerida, un hecho que la propia consellera del PP, Carolina Escandell, ratificó en el pleno de marzo.

Según Podemos, esto les ha dejado “totalmente perplejos” y el Consell, como órgano competente en materia de inspección y sanción, no ha hecho “absolutamente nada” para que cambie la situación.

Según UP, mantienen comunicación con los familiares de las personas que están en la residencia y exigen al Consell una explicación y que resuelvan este problema.

Saucedo ha asegurado que el Consell “está dejando de lado por completo las residencias”. Según ha añadido, “salta a la vista que no le importa nada y que durante cuatro años no han sabido hacer nada y tienen a nuestros mayores desamparados”.

UP ha manifestado que, según han sabido, siguen sin cubrirse correctamente los turnos del área de enfermería y hay falta de un psicólogo, de un terapeuta ocupacional y de un coordinador asistencial con titulación. “Es inadmisible que tras más de cuatro meses desde que estallara la situación, aún continuemos así”, han insistido.

El partido ha afirmado que no quieren “más excusas”, sino soluciones. “Al PP no les importa lo más mínimo el cuidado de las personas y de nuestros mayores. Lo que es urgente es que actúen, no que se justifiquen de forma estéril mientras abandonan a las personas dependientes en las garras de fondos buitre”, ha sentenciado Antonio Saucedo.