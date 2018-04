El Consejo de Seguridad de la ONU rechaza la resolución presentada por Rusia para condenar el ataque en Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado una resolución presentada por Rusia para condenar el ataque lanzado en las últimas horas contra Siria por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

El borrador de la resolución consideraba que el ataque representa una violación del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas y pedía a las tres naciones que eviten en el futuro el uso de la fuerza contra el régimen de Bachar al Asad.

El documento sólo logró el apoyo de tres representantes del consejo (Rusia, Bolivia y China) y cuatro se abstuvieron (Perú, Kazajistán, Etiopía y Guinea Ecuatorial). Votaron en contra los otros ocho integrantes del consejo (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Costa de Marfil, Kuwait, Holanda y Polonia), por lo que no obtuvo el mínimo de nueve votos necesarios para que fuera aprobada la resolución.



Entre los que dieron a conocer su posición se encontraba el representante de Suecia, Olof Skoog, quien dijo que su país había votado en contra al considerar que el texto "no estaba equilibrado" y no atendía las principales preocupaciones de su país.

Acusaciones cruzadas entre EEUU y Rusia

Rusia ha acusado este sábado en la ONU a Estados Unidos y países aliados de "pisotear" el derecho internacional por el ataque lanzado en las últimas horas contra Siria y ha calificado como "vergonzosas" las excusas legales utilizadas. Estados Unidos, por su parte, ha respondido que está "preparado para disparar" de nuevo si el Gobierno sirio vuelve a usar armas químicas.

"Ustedes están pisoteando la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional", afirmó el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, al dirigirse a colegas de otras naciones involucradas en el ataque durante una reunión del Consejo de Seguridad. "Es vergonzoso que para ejecutar una agresión (a otro país) se invoque un artículo de la Constitución de Estados Unidos", ha agregado el diplomático ruso.

La embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, ha avisado al Gobierno sirio de que el Ejército norteamericano está "preparado para disparar" de nuevo y tiene tiene sus propias armas "preparadas y cargadas" como vuelva a emplear armas químicas. "He hablado con el presidente (Donald Trump) esta mañana y me ha dicho 'Si el régimen sirio usa este gas venenoso otra vez, Estados Unidos está listo para disparar'", ha declarado la embajadora. "Estamos reparados para mantener la presión si el régimen sirio es tan estúpido como para poner a prueba nuestra voluntad", ha añadido.