Bruselas convoca una cumbre de jefes de Gobierno para "facilitar la ratificación del Brexit en Reino Unido"

El Brexit está a punto de descarrilar. Y Bruselas intenta todo lo posible para que eso no pase. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, acaba de convocar este lunes por la tarde una cumbre sobre el Brexit para el próximo jueves. Estaba previsto que este jueves y viernes hubiera reunión de líderes de la UE en Bruselas, pero en la agenda no estaba el Brexit, estaban otros asuntos, como el futuro del euro.

Pero la agenda de toda Europa ha cambiado este lunes.

I have decided to call #EUCO on #Brexit (Art. 50) on Thursday. We will not renegotiate the deal, including the backstop, but we are ready to discuss how to facilitate UK ratification. As time is running out, we will also discuss our preparedness for a no-deal scenario.