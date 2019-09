Ismail Ajjawi, el adolescente palestino que venció a la deportación estadounidense

Ismail Ajjawi, un estudiante palestino de 17 años que creció en un campo de refugiados en el Líbano, logró algo destacable: ser admitido en la Universidad de Harvard con una beca completa. Podemos imaginar sus sensaciones al aterrizar en Estados Unidos el pasado 23 de agosto en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Pero no pudo llegar muy lejos; fue detenido por oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU y después, según describió, lo interrogaron sobre sus creencias y prácticas religiosas. Lo forzaron a someter a revisión su teléfono y su computadora, tras lo cual un oficial le gritó enfurecido porque habían encontrado publicaciones en las redes sociales que criticaban a EEUU ⁠–no de él, sino de algunos de sus amigos–. Ante eso, la visa de Ismail fue anulada y fue deportado de regreso al Líbano.

En un vídeo producido por la Agencia de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA), Ismail contó acerca de su vida: "Me llamo Ismail Ajjawi y tengo 17 años. Obtuve las mejores calificaciones de la región sur en biología, en el Bachillerato oficial libanés, y el octavo lugar en todo el Líbano. También obtuve las mayores calificaciones en el examen de Brevet de la región sur y recibí una beca para estudiar biofísica en la Universidad de Harvard. Mi objetivo es hacer una doble especialización y estudiar medicina en el futuro".

UNRWA dirige más de 700 escuelas para más de 500.000 estudiantes en los territorios palestinos y en los campos de refugiados palestinos en el Líbano, Jordania y Siria. La agencia de la ONU brinda atención médica en numerosas clínicas y servicios sociales adicionales para la población de refugiados palestinos.

El relato de Ismael Ajjawi continúa: "El ambiente en la secundaria y en el campo de refugiados es muy desafiante. Hay un gran problema de superpoblación allí, las casas están muy cerca entre sí. En este ambiente no hay privacidad para que los estudiantes palestinos estudiemos. Cada año, estas limitadas oportunidades se van reduciendo. Esta es mi institución, la secundaria masculina Der Yassin, de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Aquí he vivido momentos tanto agotadores como divertidos. Les digo a mis compañeros que se esfuercen mucho en sus estudios y que trabajen duro para que puedan cumplir sus sueños como yo".

El tratamiento que recibió Ismail en el aeropuerto de Boston y su deportación sumaria provocaron indignación en sus compañeros y compañeras estudiantes de Harvard y también en el presidente de la universidad y otras organizaciones internacionales. Summer Lopez, de la organización PEN America, que trabaja en defensa de la libertad de expresión, escribió: "La idea de que debe evitarse que Ajjawi ocupe su lugar en Harvard debido a su discurso político sería alarmante. Que se le niegue esta oportunidad en base al discurso de otros es completamente ilegal".

Una coalición de estudiantes y grupos comunitarios organizó una campaña para exigir que Ismail fuera admitido en EEUU; miles de personas firmaron la petición. Uno de los nuevos compañeros de clase de Ismail es David Hogg, quien el año pasado sobrevivió a la masacre escolar de Parkland, Florida, y se convirtió en un destacado defensor del control de armas de fuego. Hogg tuiteó: "Lloré cuando leí la noticia. Hoy le robaron la alegría y la emoción de mudarse a Harvard a mi compañero de clase Ismail B. Ajjawi".

It’s young and bright immigrants like Ismail that helped found the United States itself



Turning someone with so much potential to do good not only for the United States but the world because of their religion or political beliefs of those they follow is inherently anti-American.