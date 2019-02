Maduro no descarta un conflicto: "El pueblo se está armando"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado durante una entrevista con Jordi Évole que "el pueblo se está armando". Maduro no ha descartado la posibilidad de un enfrentamiento civil: "Nadie puede decir con certeza una respuesta. Todo depende del nivel de locura y agresividad del imperio del norte y de sus aliados de occidente".

"Nos preparamos para defender a nuestro país", ha señalado el mandatario desde el palacio de Miraflores. Maduro ha ordenado esta semana la creación de 50.000 unidades populares de defensa. "Estas unidades tienen acceso al sistema de armas y tienen entrenamiento militar. En caso de un conflicto local o regional, el pueblo sabe qué hacer y a dónde ir. Se llama guerra del pueblo", ha añadido.

"Si quieres la paz, prepárate para defenderla. Nosotros nos estamos preparando para proteger la paz", ha insistido el presidente.

¿Qué probabilidades hay de una guerra civil en Venezuela?

Maduro ha comparado la estrategia estadounidense en Venezuela con lo ocurrido en Irak con Sadam Husein y Libia con Muamar al Gadafi. "Nosotros vamos a impedir que se cometan los errores y horrores como los que se cometieron en Libia e Irak", ha señalado.

El presidente venezolano ha realizado este domingo una nueva visita a las fuerzas armadas. "Estamos en tiempo de defensa de nuestra independencia. 'Ser o no ser', decía el gran Shakespeare. Ese es el dilema hoy, ser o no ser, ser patria o ser colonia, ser Venezuela o ser la nada", ha afirmado ante las tropas.

"Por las malas nunca aceptaremos nada"

"Por las malas nunca aceptaremos nada. Que lo sepan en el mundo", ha señalado Maduro en referencia al ultimátum europeo. "Esperemos al lunes a ver quiénes cometen ese error [reconocer a Guaidó]. No aceptamos ultimátums de nadie, eso es de la época de los imperios y las colonias", ha añadido.

El mandatario venezolano también ha hecho alusión al presidente español, Pedro Sánchez: "Es un farsante que no ha sido electo por nadie. No tiene moral para darle lecciones a Venezuela. Te va a ir peor que Aznar. Ojalá no te manches las manos de sangre junto a Trump".

Maduro ha insistido en que los resultados de las elecciones presidenciales celebradas en 2018 son legítimos. "Estoy convencido de que las fuerzas bolivarianas revolucionarias somos mayoría social, política y electoral. mandamos por voluntad popular", ha afirmado. "No voy a dar mi brazo a torcer por cobardía ante el imperio estadounidense", ha añadido. En este sentido, el presidente se ha mostrado partidario a convocar elecciones a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, pero no presidenciales.

"Aquí no hay detención de periodistas"

La entrevista ha comenzado con la detención y posterior liberación esta semana de tres periodistas de la agencia EFE. Maduro ha negado que se haya producido tal detención de periodistas y lo ha enmarcado en una campaña de desprestigio internacional. "La campaña hace aparecer a Venezuela como un monstruo, una dictadura, y cualquier hecho que suceda es magnificado para ir sumando a la campaña permanente de desgaste y justificar contra nuestro gobierno y nuestro país cualquier cosa que pueda suceder", ha afirmado. "Aquí no hay detención de periodistas. Ha habido montajes y provocaciones para presentar una noticia y después reproducirla por las redes sociales", ha añadido.

El mandatario ha calificado lo ocurrido con los periodistas como una "situación de chequeo" que los medios han convertido "en la noticia de que el régimen dictatorial de Maduro persigue a periodistas". "En el ejercicio pleno de la libertad de expresión hay una gran manipulación de Venezuela de todas las agencias de noticias internacionales y de todos los medios de comunicación internacionales".

Por otro lado Maduro ha afirmado que el atentado con drones que sufrió el pasado 4 de agosto "se planeó en la Casa Blanca" y "se dirigió desde Bogotá" y ha asegurado que Venezuela no sufre una crisis humanitaria, sino únicamente política.

Guaidó: " Hay un derramamiento de sangre"

Paralelamente, el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, ha concedido una entrevista a Antena 3 en la que ha denunciado que en el país "hay un derramamiento de sangre". " Nunca habíamos hablado tan claramente a los militares y fue lo primero que hicimos. Hubo deserciones el día de hoy. Esperamos un apoyo en bloque del lado de la Constitución".

Por su parte, Maduro ha denunciado que la derecha venezolana, con el apoyo de EEUU y otros países de Occidente, "ha llamado a una insurrección militar como si fuera normal". "Yo he ido a los cuarteles a pedir un juramento de lealtad", ha añadido.

"A pesar de que nos han torturado y encarcelado, a pesar de que hay 350 presos políticos, construimos una mayoría", ha asegurado Guaidó. " No veo que el régimen de Maduro tenga muchas oportunidades de normalizar la situación. Esto va a aumentar, no descartamos buscar ayuda y presión. Rusia tiene muchos intereses en Venezuela, pero incluso este país entiende que la mejor forma de preservar sus inversiones e intereses es con un cambio de Gobierno", ha añadido.