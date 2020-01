El Parlamento Europeo reconoce como eurodiputado a Junqueras tras la resolución contraria de la Junta Electoral

La Eurocámara ha informado de que en la sesión ordinaria del próximo 13 de enero espera que tomen posesión de su escaño Junqueras, Puigdemont y Comín El comunicado llega después de que la Junta Electoral Central resolviese este viernes que Junqueras no podía ser eurodiputado El caso, no obstante, está pendiente de que el Tribunal Supremo decida sobre la resolución de la JEC, no definitiva, y cómo reaccionar ante la sentencia de la justicia europea Torra: "Tal y como yo soy presidente de Catalunya, el vicepresidente Junqueras tendría que estar hoy mismo en libertad"