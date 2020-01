La Policía de Hong Kong detiene a 400 personas durante las manifestaciones de Año Nuevo

La Policía de Hong Kong detuvo el miércoles a unas 400 personas acusadas, entre otras cosas, de asamblea ilegal y posesión de armas ofensivas durante las manifestaciones de Año Nuevo, a las que asistieron más de un millón de personas, según los organizadores.

Los hongkoneses salieron el miércoles a las calles de la ciudad en una marcha que los organizadores finalmente tuvieron que cancelar a petición de la Policía, lo que derivó en enfrentamientos entre agentes y los manifestantes más radicales.

LOOK: Hong Kong police rip the goggles off of lawmaker Ted Hui Chi-fung in an attempt to pepper spray him during a #NewYear's Day rally #HongKongProtests#香港pic.twitter.com/Fey16djuxr