Salvini convierte una rueda de prensa en la Eurocámara en un mitin con ovaciones ante las protestas de los corresponsales

No es la primera vez que pasa en Bruselas. Ya en junio, tras las elecciones europeas, la rueda de prensa de Matteo Salvini en la Eurocámara parecía más un acto ante militantes con ovaciones incluidas que una rueda ante los medios, lo cual generó protestas de algunos corresponsales.

Journalists does not bear when far right supporters use the European Parliament’s press room to celebrate their new group with clapping. pic.twitter.com/uzOPaWOfSa