Tensión en la frontera con Colombia durante la operación de entrega de ayuda humanitaria en Venezuela

Ciudadanos venezolanos están reunidos en varios puntos fronterizos con Colombia por los que esperan que pase la ayuda humanitaria solicitada por el autoproclamado Juan Guaidó y enviada por EEUU y otros aliados del líder opositor. Nicolás maduro rechaza la asistencia por considerarla una injerencia y una excusa para intervenir en el país y ha cerrado la frontera con el país vecino.

Se espera que la operación comience a las 9 de la mañana hora local (14 horas de España). A las 8 de las mañana un grupo de ciudadanos venezolanos ha quitado las vallas que impiden el paso de Colombia hacia Venezuela en el Puente Simón Bolívar, que une Venezuela con Cúcuta, principal punto de acopio de las 600 toneladas de ayuda humanitaria.

#23FEB A las 8:02 am un grupo de venezolanos quita las vallas que impiden el paso de Colombia hacia Venezuela en el puente Simón Bolívar y las lanzan al río |Vía @VictoriaInojosa#AyudaHumanitaria#URGENTEpic.twitter.com/RCCqr2bZ3x — Crónica Uno (@CronicaUno) 23 de febrero de 2019

"Queremos libertad", dicen los venezolanos que retiran las barreras para abrir el paso hacia Venezuela desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Vía @VictoriaInojosa#23FEB Son las 8:05 am pic.twitter.com/UIrddomee6 — Crónica Uno (@CronicaUno) 23 de febrero de 2019

El presidente de la Asamble Nacional Constituyente –controlada por el gobierno de Nicolás Maduro–, Diosdado Cabello, ha declarado que no actuarán contra las personas que crucen la frontera con cajas de ayuda humanitaria. "No va a pasar nada. El que corre el riesgo de agarrar algo que le entregue la USAID (agencia humanitaria de EEUU) como ayuda humanitaria y que lo consuma después, lo hará bajo su personalidad. Ahora, si tu pasas hoy para el lado Colombiano con una caja y vuelves con otra caja y no ocurre nada, ¿por qué tiene que ocurrir con una comida disecada? No va a pasar nada. Los que quieren la guerra no van a lograrlo", ha señalado el alto cargo venezolano.

Aquí lo que no va a entrar y no puede entrar es un soldado extranjero. No va a poner un pie en Venezuela ni un soldado extranjero. Quien lo haga corre el riesgo de que se le responda como invasor", ha añadido.

Declaración de Diosdado Cabello en la frontera Colombia/Venezuela hoy en la mañana pic.twitter.com/NhFBHEJko0 — Nelson Bocaranda S. (@nelsonbocaranda) 23 de febrero de 2019

Dos tanquetas de la Guardia Nacional han chocado y roto las barreras del Puente Simón Bolivar y al menos tres agentes se han entregado a Colombia. Otro se había entregado en el Puente de Ureña, otro paso fronterizo. "Tú ya no puedes hablar ni decir nada contra el Gobierno. Llevo días pensándolo, no fue de ayer para hoy", ha señalado desde el lado colombiano uno de los militares que ha desertado.

Estos serían los 3 militares q rompieron las barreras en el Pte Internacional Simón Bolívar y desertaron hacia el lado colombiano. 1 primer teniente y 2 sargentos pic.twitter.com/VbDfvKkPa2 — Roman Camacho (@RCamachoVzla) 23 de febrero de 2019

9:30am Guardia venezolano que desertó este #23Feb: Hay miedo, allá tu no puedes hablar. Tenía días pensando en esto". https://t.co/iyHp2v46xTpic.twitter.com/7MD3Jqw5jK — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 23 de febrero de 2019

"No son desertores aquellos guardias y efectivos de las fuerzas armadas que decidan sumarse a nuestra lucha ¡Han decidido ponerse del lado del Pueblo y de la Constitución!", ha señalado Guaidó en Twitter. A primera hora de la mañana, Guaidó ha lanzado un mensaje a los militares: "Hoy tienen en sus manos las vidas de cientos de miles de venezolanos. Todo el país y el mundo tendrán sus ojos sobre ustedes. Decidan bien". El autoproclamado presidente Guaidó ha llegado a primera hora de la mañana al puesto de mando unificado instalado en Cúcuta para desarrollar la operación junto al presidente colombiano, Ivan Duque.

En el Puente Santander de Ureña, otro punto fronterizo con Colombia, ciudadanos venezolanos han retirado las vallas y barricadas instaladas por la Guardia Nacional y se han producido los primeros disturbios con lanzamiento de gases lacrimógenos y la quema de neumáticos.

Ciudadanos abren barricada puesta por la GN en el paso al Puente Santander de Ureña (conecta con Colombia)



Video; @RCamachoVzlapic.twitter.com/xCGmN70Lyd — Federico Black B. (@FedericoBlackB) 23 de febrero de 2019

#AHORA | Manifestantes se enfrentan con la Guardia Nacional en Ureña, lado venezolano del Puente Internacional Francisco de Paula Santander #23febpic.twitter.com/fHn6O4RaPL — ˗ˏˋ⭐SσyVηєzσℓαησ⭐ˊˎ˗ (@SoyVnezolano) 23 de febrero de 2019

Brasil manda ayuda humanitaria hacia la frontera

A pesar de que Nicolás Maduro cerró este jueves la frontera con Brasil, el gobierno de Jair Bolsonaro ha enviado este sábado por la mañana dos camiones cargados hacia la frontera. Los vehículos, con matrícula y conductores venezolanos han partido de la ciudad de Boa Vista y serán escoltados por la policía brasileña durante el recorrido de 220 kilómetros que les separan de Pacaraima, ciudad fronteriza.

[FOTO] Ayuda humanitaria de Brasil parte hacia la frontera con Venezuela https://t.co/jAobVNVsaopic.twitter.com/jtjP4RbJKI — El Nacional (@ElNacionalWeb) 23 de febrero de 2019

Hacia esa ciudad también se dirigirán el canciller de Brasil, Ernesto Araújo, y la abogada María Teresa Belandria, embajadora designada por el autoproclamado Juan Guaidó.

Las autoridades brasileñas, junto con la embajada de Estados Unidos en el país, han acopiado en Boa Vista unas 200 toneladas de alimentos y medicinas, que no han podido ser transportados en su totalidad debido al cierre de frontera ordenado por Maduro.

El Gobierno brasileño se ha comprometido con la operación, pero ha establecido como única condición que esa carga sea transportada por "camiones venezolanos con conductores venezolanos", que en los últimos días no han podido ingresar al país por el bloque fronterizo establecido por Maduro el pasado jueves.

Según el portavoz de la Presidencia de Brasil, Otavio do Rego Barros, la operación para entregar esa ayuda pudiera prolongarse durante los próximos días, si persisten las dificultades para la entrada de los camiones venezolanos.