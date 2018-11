Trump afirma que estará "junto a Arabia Saudí" a pesar del asesinato de Khashoggi

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido este martes un comunicado titulado "junto a Arabia Saudí" transmitiendo su apoyo a la monarquía absoluta a pesar del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul a principios de octubre.

"Puede que nunca sepamos todos los detalles del asesinato de Jamal Khashoggi. En cualquier caso, nuestra relación es con Arabia Saudí. Arabia Saudí ha sido un gran aliado en nuestra importante lucha contra Irán y Estados Unidos tiene la intención de seguir siendo un socio firme de Arabia Saudí", ha señalado el presidente.

Tras recordar que el rey Salmán y el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, han negado "rotundamente" tener conocimiento o haber planeado la ejecución del periodista, el presidente afirma: "Podría ser perfectamente que el príncipe heredero tuviese conocimiento de este trágico suceso ¡Puede que sí, puede que no!". El Washington Post publicó hace unos días una información señalando que la CIA había determinado que Bin Salmán era responsable directo del asesinato.

El presidente fundamenta su decisión en la lucha contra el terrorismo, contra Irán y en las inversiones de Arabia Saudí en Estados Unidos. "Arabia Saudí se retiraría con gusto de Yemen si los iraníes acordasen salir del país", afirma. "Enviarían inmediatamente la tan necesitada asistencia humanitaria", añade.

"Hemos tomado fuertes medidas contra aquellos que ya se sabe que han participado en el asesinato. Ya hemos impuesto sanciones sobre 17 saudíes que se sabe que han participado en el asesinato del señor Khashoggi", señala Trump en el comunicado.

Trump ha insistido en las inversiones económicas de Arabia Saudí en Estados Unidos. "La monarquía acordó gastarse e invertir 450.000 millones de dólares en Estados Unidos. Esta es una cantidad récord", sostiene el comunicado. "Creará miles de empleos y un tremendo desarrollo económico. Si cancelásemos tontamente esos contratos, Rusia y China serían grandes beneficiados", añade.

El presidente de EEUU ha afirmado en varias ocasiones que los acuerdos con Arabia Saudí generarían entre 450.000 y 600.000 puestos de trabajo. Sin embargo, un reciente estudio del think tank Centre for International Policy reduce esa cifra a menos de 20.000, lo que sugiere que Trump ha exagerado la importancia de estos acuerdos para justificar sus relaciones con Arabia Saudí.

Minutos después de la publicación del comunicado de la Casa Blanca, el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha dado una rueda de prensa en la que ha insistido en la posición del presidente de defender al príncipe heredero a pesar del asesinato de Khashoggi: "Se trata de un compromiso largo, histórico y absolutamente vital para la seguridad nacional de EEUU".

"This is a long, historic commitment, and one that is absolutely vital," Sec. Pompeo says of US relationship with Saudi Arabia after President Trump declares solidarity with Saudis, despite Khashoggi murder. https://t.co/IYW5qpKxvq pic.twitter.com/kbB4cXQ2IB

Javad Zarif, ministro de Exteriores iraní, ha reaccionado ante el comunicado del presidente que empieza directamente criticando a Irán por apoyar el terrorismo. "El presidente Trump dedica de forma grotesca el PRIMER párrafo de su vergonzosa declaración sobre las atrocidades saudíes para acusar de IRÁN de todas las infracciones que se le ocurren ¿Quizá también somos responsables de los incendios en California porque no ayudamos en limpiar los bosques?

Mr. Trump bizarrely devotes the FIRST paragraph of his shameful statement on Saudi atrocities to accuse IRAN of every sort of malfeasance he can think of. Perhaps we’re also responsible for the California fires, because we didn’t help rake the forests— just like the Finns do?