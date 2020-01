Trump se lanza contra el exasesor que tiene el botón nuclear del impeachment: "De escucharle, estaríamos en la sexta guerra mundial"

El presidente Donald Trump ha cargado contra su exasesor de seguridad nacional, John Bolton, tras la filtración de su libro en el que asegura que el presidente le dijo que quería retener la ayuda de 390 millones de dólares a Ucrania hasta que anunciase una investigación por corrupción contra su rival político, Joe Biden, y su hijo Hunter.

Trump critica la lealtad de Bolton quien, según él, le "rogó" por un puesto que no requiriese la confirmación del Senado tras "ser rechazado como embajador ante la ONU". "Le di el trabajo a pesar de que muchos me dijeron que no lo hiciese, cometió muchos errores, le despedí porque, sinceramente, si le hubiese escuchado, estaríamos ahora en la sexta guerra mundial y sale e inmediatamente publica un libro falso y despreciable", señala el presidente de EEUU. "Todo [información] clasificada de seguridad nacional ¿Quién haría algo así?", añade.

For a guy who couldn’t get approved for the Ambassador to the U.N. years ago, couldn’t get approved for anything since, “begged” me for a non Senate approved job, which I gave him despite many saying “Don’t do it, sir,” takes the job, mistakenly says “Libyan Model” on T.V., and.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

....many more mistakes of judgement, gets fired because frankly, if I listened to him, we would be in World War Six by now, and goes out and IMMEDIATELY writes a nasty & untrue book. All Classified National Security. Who would do this? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 29, 2020

Las declaraciones de Trump se producen horas después del turno de tres días de defensa en el proceso de impeachment en el Senado, donde se le acusa de presionar a Ucrania para desprestigiar a su rival político. Tras terminar los argumentos de la defensa, los senadores republicanos se reunieron en privado y, según informa The New York Times, el líder de la Cámara, el republicano Mitch McConnell, advirtió a sus colegas de partido de que no tenía todavía los votos asegurados para bloquear el testimonio de testigos porque algunos de los senadores republicanos no están dispuestos a hacerlo.

Tras las revelaciones de Bolton, los demócratas han pedido públicamente la comparecencia del exasesor de seguridad, lo que podría tener un impacto importante en el juicio político contra Trump.