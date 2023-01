Kamala Harris, sobre el aborto: “Nadie le puede decir a la gente lo que debe hacer con su propio cuerpo”

La vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, ha dicho en Florida que la Corte Suprema le quitó en 2022 a las mujeres el “derecho fundamental constitucional” a decidir sobre sus propios cuerpos, pero el Gobierno del presidente Joe Biden lucha para garantizarlo y promover una ley que lo proteja.

Qué supone la sentencia del Supremo de EEUU que deroga el derecho nacional al aborto

“Nadie le puede decir a la gente lo que debe hacer con su propio cuerpo”, ha subrayado Harris en un acto en Talahassee, la capital de Florida, con motivo de los 50 años del fallo de la Corte Suprema de EE.UU. que consagró el derecho al aborto en 1973.

La vicepresidenta ha hablado de la revocación de ese fallo decidida por el mismo tribunal en junio pasado como de una privación de derechos en un país cuya constitución reconoce la libertad y la persecución de la felicidad como valores fundamentales.

“¿Cómo se puede ser libre si una mujer no puede decidir, si un médico no puede atender a su paciente y si una persona no puede dirigir el curso de su propia vida?”, se preguntó.

La vicepresidenta invitó a todos los estadounidenses a sumarse a la lucha para preservar los derechos reproductivos y destacó las nuevas medidas tomadas por el Gobierno para garantizar el acceso a píldoras abortivas prescritas por médicos en farmacias certificadas de todo el país.

Harris criticó duramente a los que “se dicen líderes”, en referencia a los gobernadores que restringen los derechos de las mujeres a decidir sobre su embarazo y penalizan, incluso con penas de cárcel, a los profesionales de la salud por atenderlas.

Ante una audiencia compuesta mayoritariamente por mujeres que hicieron fila desde primeras horas de la mañana para poder asistir al acto en la sala de conciertos The Moon, afirmó que los estadounidenses temen qué más puede pasar en los estados controlados por los republicanos después de las leyes prohibiendo el aborto.

Nuevas medidas

Joe Biden, contempla tomar nuevas medidas para proteger el acceso legal a la medicación abortiva ante las barreras surgidas desde que el Tribunal Supremo revocara el pasado junio la protección del derecho a abortar a nivel federal, según ha informado este domingo la Casa Blanca.

Se espera que Biden firme una orden este lunes para que el Secretario de Salud, Xavier Becerra, establezca las medidas necesarias para que se puedan comprar píldoras abortivas en farmacias de todo el país “sin amenazas ni violencia”. La aprobación tendrá lugar en la fecha que se conmemora el 50 aniversario de la sentencia 'Roe contra Wade' (1973), que protegió ese derecho en Estados Unidos pero fue derogada en junio del año pasado.

La decisión ha sido anunciada este domingo por Harris durante su participación en una marcha conmemorativa en Tallahassee, Florida, uno de los estados que lidera la ofensiva para restringir aún más el derecho al aborto en EEUU, que ya no está garantizado a nivel nacional y depende de cada gobierno estatal.

La Casa Blanca ha subrayado este domingo que el presidente “ha dejado claro desde hace mucho tiempo que las personas deben tener acceso a servicios reproductivos sin acoso, amenazas o violencia” y que “las farmacias no deben recibir un trato diferente”.

Kamala Harris en Florida

A pesar de que el aniversario de Roe v. Wade es conmemorado con numerosas marchas por todo el país —en especial desde la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump en 2017—, la Administración Biden ha querido que la vicepresidenta Harris estuviera presente en Florida. Allí, el gobernador Ron DeSantis ha aprobado leyes restrictivas de los derechos reproductivos incluso antes de que el Supremo tumbara la histórica sentencia.

Un mes después de la decisión de la Corte, una ley promovida por DeSantis en Florida salió adelante. Desde entonces ha quedado redicido de 24 a 15 semanas el plazo para abortar legalmente y no contempla excepciones para casos de embarazo por violación e incesto.

Los legisladores republicanos de Florida ya han anunciado planes para restringir aún más el plazo y los requisitos para un aborto legal. DeSantis no se ha pronunciado hasta ahora sobre la visita de la vicepresidenta, que medios locales han definido como “un desafío” del Gobierno Biden hacia él.

El gobernador publicó un mensaje en Twitter el pasado jueves anunciando que participaría en la Marcha por la Vida, convocada el viernes, como cada año, por los contrarios al aborto con motivo del 50 aniversario del fallo de Roe vs Wade. “Gracias por ser una voz para los sin voz”, escribió el gobernador en referencia a los manifestantes.

Las consecuencias de la decisión del Tribunal Supremo

La organización Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de servicios reproductivos de EEUU, asegura que 18 estados han prohibido el aborto o lo han restringido severamente, y en 13 de ellos el acceso a ese servicio es en la práctica imposible, aunque haya excepciones.

En EEUU la píldora abortiva Mifepristone es responsable de “la mayoría” de interrupciones voluntarias del embarazo en todo el país, según la Casa Blanca, que asegura que sus nuevas medidas buscan contrarrestar las barreras que algunos estados han implementado para evitar que las mujeres accedan a pastillas abortivas y que las farmacias las ofrezcan.