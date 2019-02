Una mujer denuncia que el expresidente de Costa Rica y Premio Nobel Óscar Arias abusó sexualmente de ella

Una mujer ha denunciado que el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz Óscar Arias abusó sexualmente de ella en diciembre de 2014. Según informa el Semanario Universidad y The New York Times, la denunciante, una médico y activista por el desarme nuclear, acudió a la casa del expresidente para entregarle una carpeta con información sobre una campaña antinuclear. Tras finalizar la reunión, él le "agarró por la espalda" y le "tocó los senos". "Me siguió tocando, me metió los dedos en la vagina y me tocó toda y me besó", añade la mujer en su relato.

La activista ha denunciado su caso ante la Fiscalía de Género de Costa Rica, según cuenta el Semanario Universidad, empujada por el ejemplo de otras mujeres que se han atrevido a denunciar casos similares. El Semanario Universidad asegura que Arias no ha querido hacer declaraciones y The New York Times ha recibido un comunicado del abogado de Arias, en el que se declara inocente.

Ella asegura que rechazó las insinuaciones sexuales de Arias, pero que él no atendió a su negativa: "Le dije que no y que él estaba casado. (...) Fue lo único que se me ocurrió porque soy una idiota, pero no sabía qué hacer realmente y pensé que esta era la única línea de defensa que podía tener. Y cuando no reaccionó a eso yo no sabía qué decirle, porque yo tenía este miedo de que si lo rechazaba él ya no iba a colaborar con nosotros (a favor del programa antinuclear)". El Semanario Universidad asegura que Arias no ha querido hacer declaraciones.

En su relato, la mujer cuenta que, tras ser manoseada por Arias, éste salió de la oficina durante unos momentos y le reclamó verse en otro lugar. Ella aprovechó para marcharse y él le llamó por no haber ido a verle de nuevo. La denunciante contó el episodio a varias personas, entre ellas, su novio, una diputada nacional, un asesor parlamentario y personas que formaban parte de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN).