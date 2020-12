Cuatro semanas para el 1 de enero de 2021 y no hay acuerdo. Y, aunque el acuerdo se firmara este jueves, aunque el acuerdo fuera santificado por los líderes de la UE en la cumbre del 10 y 11 de diciembre y el Parlamento Europeo se reuniera a toda velocidad para dar su visto bueno después de que los servicios de traducción trabajaran noche y día para traducir el texto a una quincena de idiomas... Si todo eso pasara, ¿quién puede garantizar el resultado de la votación en el Parlamento británico? Porque, todo apunta a que, si hay acuerdo, seguramente no será un acuerdo compatible con las promesas de los defensores del Brexit durante meses. Porque, entre otras cosas, sus promesas no eran compatibles con lo verosímil.

Biden muestra a Boris Johnson su soledad en el tramo final de las negociaciones del Brexit

Saber más