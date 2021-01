La presidenta de la Cámara de Representantes pide destituir ya a Trump

La recién reelegida presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha urgido al relevo inmediato de Donald Trump como presidente. Para ello la dirigente demócrata ha invocado a la enmienda 25 de la Constitución, que contempla sustituir al presidente si es “incapaz de cumplir con los poderes y deberes del cargo”. Como la puesta en marcha de ese mecanismo depende del vicepresidente, Mike Pence, Pelosi ha planteado que, si no lo hace, activará un proceso de impeachment.

Pelosi se ha mostrado convencida de que "este peligroso hombre" puede hacer "daño" al país en los trece días que le quedan en la Casa Blanca por lo que ha apremiado a poner en marcha los procesos de destitución cuanto antes. Así se ha pronunciado 24 horas después de que seguidores de Trump asaltaran el Capitolio mientras se celebraba la sesión que tenía que certificar a Joe Biden como presidente electo. Los demócratas han subido el tono en las últimas horas y apuntan directamente a Trump. La presidenta de la Cámara de Representantes ha dicho que el asalto fue un acto "sedicioso".

El planteamiento de Pelosi es que el vicepresidente Pence tiene ahora que mover ficha y activar la enmienda 25, que prevé una manera de sustituir al presidente en contra de su voluntad. Se trata de la sección cuarta, por la que el vicepresidente puede empezar el proceso con el apoyo de miembros del Gobierno. El vicepresidente tiene que mandar una carta al Congreso detallando el estado del presidente y pidiendo que el poder se le transfiera de manera temporal. La petición se hace al presidente más veterano del Senado y al líder de la Cámara de Representantes, en este caso el republicano Chuck Grassley y la demócrata Nancy Pelosi. El vicepresidente Pence asumiría el poder, aunque, si el presidente disputara este movimiento, la decisión pasaría después a las dos cámaras. Dos tercios tendrían que votar a favor de la destitución del presidente, pero el Congreso tiene más tiempo para decidir del que le quedan a Trump en la Presidencia. Entretanto, el vicepresidente Pence sería presidente.

Pelosi ha defendido que si Pence no opta por destituir a Trump usando ese mecanismo, se podría poner en marcha un proceso de impeachment, si bien esto requeriría más debates y votaciones en ambas cámaras.

Biden, sobre los asaltantes: "Terroristas domésticos"

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha vuelto a comparecer ante los medios un día después del asalto al Capitolio durante la sesión que le tenía que certificar como vencedor de las elecciones y ha subido el tono respecto a las calificaciones de las personas que participaron en esa irrupción violenta en la sede del Congreso. "Lo que presenciamos ayer no fue disenso, no fue desorden, no fue una protesta. Fue caos. No les llamen manifestantes, era una multitud desenfrenada, insurreccionistas, terroristas domésticos", ha expresado Biden.

El presidente electo ha dicho, además, que no se puede decir que lo que ocurrió en el Capitolio no se podía prever. "Lo pudimos ver venir", ha señalado Biden, que ha asegurado que los disturbios fueron la "culminación" al "asalto a las instituciones" llevado a cabo por Donald Trump durante los últimos cuatro años. "Desató un asalto total contra las instituciones de nuestra democracia desde el principio". Con esa dureza se ha pronunciado el presidente demócrata en la comparecencia en la que ha designado a Merrick Garland como Fiscal General del Estado. "Tenemos que restablecer el honor del departamento de justicia", ha afirmado Biden.

La presión se incrementa, además, sobre Trump, que ha sufrido ya la primera baja en su gabinete después de los actos violentos de este miércoles con la renuncia de la secretaria de Transportes, Elaine Chao.

Por ahora, el presidente saliente se ha limitado a asegurar que habrá traspaso de poderes formal, a pesar de no reconocer los resultados electorales. "Aunque estoy en total desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos me dan la razón, habrá una transición ordenada el 20 de enero", ha afirmado en un comunicado.