La selección chilena de fútbol renuncia a jugar su próximo partido en solidaridad con la ola de protestas que vive el país

La selección chilena de fútbol no jugará finalmente el encuentro amistoso que debía disputar el próximo 19 de noviembre en Lima frente al conjunto nacional de Perú como muestra de solidaridad con las movilizaciones del pueblo de Chile.

La decisión ha sido adoptada tras una reunión que ha tenido lugar Complejo Juan Pinto Durán, punto habitual de concentración de la selección absoluta, en la cual han participado todos los jugadores que forman parte de la convocatoria. Una renuncia que ha sido trasladada a través de un comunicado oficial publicado en la página web de la Federación chilena, a pesar de contar no contar con el visto bueno del seleccionador nacional Reinaldo Rueda, quien se ha mostrado "sorprendido" por la decisión y no descarta abandonar el cargo. "Si vengo a trabajar en fútbol y no hay fútbol, me tengo que ir (...) Si los jugadores no están disponibles por uno u otro factor, el espíritu de estar aquí se pierde", declaró durante la rueda de prensa posterior al anuncio.

La cancelación del partido ya había sido planteada públicamente por varios de los jugadores chilenos, como el centrocampista del Bayer 04 Leverkusen Charles Aránguiz, quien a su llegada a la concentración declaró su deseo de no disputar el partido ante la situación vivida en el país, matizando que se trataba de "un tema que hablar entre todos en Juan Pinto Durán".

Algunas de las principales estrellas de la "Roja" también han mostrado, tanto en declaraciones a la prensa como a través de las redes, su posicionamiento a favor de las protestas y en contra de la celebración del partido. Entre ellos, el jugador del F.C Barcelona, Arturo Vidal, quien a su llegada al país para disputar del amistoso se refirió al estallido social que vive Chile manifestando "estar con el pueblo que se levantó", y afirmando que "se está pidiendo lo justo". "Ojalá se solucionen estos problemas, que el fútbol pueda volver y nosotros, tratar de dar lo mejor con la selección", concluyó.

Buscando un mejor Chile para todos!!!🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱 a manifestarse con tranquilidad y sin violencia!!!😉🙏🏼🇨🇱❤️🇨🇱❤️

¡¡¡VIVA CHILE!!! 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/R5KTRgBBQ2 — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 25, 2019

El también convocado y exjugador del Sevilla Gary Medel, ahora en Besiktas turco, ha expresado igualmente su apoyo público a las protestas, mostrando en diferentes ocasiones su posición en contra del Gobierno de Piñera a través de sus redes sociales. En esta línea la estrella de la selección chilena ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que expresa el deseo de que Chile alcance la paz, sin que "se olviden las demandas que originaron el movimiento."

Texto publicado en la cuenta de Instagram de Gary Medel

El encuentro frente a Perú suponía el último partido de preparación antes de las rondas clasificatorias y la Copa América 2020. Todos los jugadores han sido "liberados" y han quedado a disposición de sus respectivos clubes.