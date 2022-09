Dos altos cargos del Gobierno británico, acusados de acoso sexual

Un miembro del gabinete del Gobierno británico y un asistente de alto rango siguieron trabajando en el Ejecutivo de Boris Johnson a pesar de haber sido acusados de conducta sexual inapropiada, según ha informado la cadena Sky News, que ha hablado con dos supuestas víctimas.

Dos mujeres han relatado de primera mano lo que, según ellas, les ocurrió cuando una fue agredida y la otra manoseada por las dos figuras políticas de alto nivel.

Una de ellas, que no quiere revelar su identidad, trabajó como parte del personal parlamentario del Partido Conservador y ha relatado a la cadena los detalles de una agresión sexual por parte del miembro del gabinete, que entonces era diputado.

“Fui agredida sexualmente por alguien que ahora es miembro del gabinete. Yo tenía poco más de 20 años y no sabía realmente cómo afrontarlo. Estaba súper borracha. Me dio más vino y, obviamente, ya estaba borracha”, ha declarado la mujer al podcast The Open Secret de Sky News.

“Después de un rato, yo estaba como 'sabes, ¿te importaría si me voy a la cama?' Así que me fui a la cama. Pero obviamente no me dejó en paz. Y luego me desperté a la mañana siguiente y me di cuenta de lo que había pasado”.

Se lo contó a sus compañeros y al diputado para el que trabajaba en el momento del incidente, que la animó a denunciarlo a la policía. Pero, tras las primeras conversaciones con la policía, decidió no seguir adelante y no presentó una denuncia formal ante el Partido Conservador. “Tenía demasiado miedo de iniciar ese proceso y que se descontrolara”.

Un portavoz del Partido Conservador ha señalado: “Tenemos un código de conducta establecido y un procedimiento de quejas en el que la gente puede comunicar sus quejas de forma confidencial. Nos tomamos muy en serio cualquier queja”. “Si se plantea una acusación de delito, siempre aconsejamos a la persona que se ponga en contacto con la policía”, ha añadido.

Una antigua ayudante conservadora también ha denunciado que fue manoseada por un alto cargo del Gobierno antes de su nombramiento en Downing Street.

La mujer, que trabajaba en el Gobierno cuando dice que ocurrió el incidente, presentó múltiples quejas sobre el nombramiento del hombre, pero éste continuó en su puesto. “Me enteré de que iba a conseguir un puesto en Downing Street. Se lo planteé a varias personas. No pasó nada. Así que me quejé formalmente a la Oficina del Gabinete. Sentí la responsabilidad de hacerlo de nuevo, en parte porque la oficina en la que va a trabajar está llena de mujeres. Y pensé que lo volvería a hacer”, ha dicho.

También ha asegurado que, al enterarse de la denuncia, el jefe del hombre la desestimó alegando que el acusado era “guapo y tenía mujeres que se le echaban encima”.

Charlotte Nichols, diputada laborista por Warrington North, es una de las numerosas personas con las que habló Sky que han sugerido que presentar denuncias puede dificultar las perspectivas de trabajo. “Para sobrevivir en Westminster hay que contar con esa red de susurros. Aunque nunca va a ser 100% efectiva. Algunas de las personas más peligrosas son probablemente las últimas de las que se sospecha”.

Nichols también relató su propia experiencia de comportamiento inapropiado por parte de un diputado de alto rango. “He recibido repetidas proposiciones de un diputado que tiene la edad de mi abuelo y, a veces, delante de otros colegas que se han reído o no han dicho nada cuando lo ha hecho”.

“Sé por haber hablado con otras personas que, ya sabes, no es un comportamiento poco común para él... Es algo que claramente se siente envalentonado para hacer, que se siente con derecho a hacer”, ha dicho.

“Nos tomamos muy en serio las acusaciones de mala conducta y existen procedimientos sólidos para plantear problemas. Todos los nombramientos ministeriales también siguen los procesos establecidos”, ha señalado un portavoz del Gobierno. “Todos los posibles empleados del Gobierno se someten a las comprobaciones e investigaciones necesarias. No hacemos comentarios sobre individuos”, ha añadido sobre la segunda acusación.