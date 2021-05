Obama, sobre los ovnis en EEUU: "Hay objetos en los cielos que no podemos explicar"

Durante algún tiempo, expresar interés por los objetos voladores no identificados, u ovnis, se ha considerado inaceptable en la sociedad en general. Pero la actitud parece estar cambiando en Estados Unidos esta semana, con personalidades como Barack Obama o la antigua estrella de la NBA Shaquille O'Neal compartiendo sus opiniones.

Obama fue preguntado por el tema de los ovnis durante una entrevista este martes, y el expresidente confirmó que existen "imágenes y registros" de objetos no identificados.

Gran parte del nuevo y sincero interés por los ovnis de esta semana parece provenir de un reportaje del programa 60 Minutes de la cadena estadounidense CBS del pasado domingo, en el que se abordaba "el reconocimiento a regañadientes del Gobierno estadounidense" de los ovnis.

Coincide, además, con un momento en el que el Departamento de Defensa y las agencias de inteligencia deben presentar el mes que viene un informe oficial muy esperado sobre los misteriosos avistamientos aéreos. El programa 60 Minutes entrevistó a varios testigos creíbles, entre ellos un antiguo piloto de la marina que dijo haber visto fenómenos aéreos no identificados -el término preferido por el Gobierno- "todos los días durante al menos un par de años".

Eso provocó que Obama hablara de los fenómenos aéreos. "Lo que es cierto, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en los cielos, que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria", dijo Obama a la CBS. "No tenían un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy".

Tucker Carlson, el presentador conservador de Fox News, cuyo trabajo más reciente lo ha visto adentrarse en las teorías conspirativas antivacunas, también vio el reportaje de 60 Minutes y reprodujo un clip en su programa del pasado lunes. Los ovnis, al parecer, son la única cosa en la que Obama y Carlson podrían estar de acuerdo.

"El Pentágono admite que no sabe qué es esto", dijo Carlson, después de mostrar a sus espectadores imágenes de un OVNI. "Desde el punto de vista de la seguridad nacional, es un problema muy grande". Como es su costumbre, Carlson pasó a convertir el tema de los ovnis en una crítica a la Administración del presidente Joe Biden, pero aun así, fue otro ejemplo de discusión relativamente seria sobre los ovnis.

El lunes, O'Neal compartió su experiencia de haber visto un "platillo volante" con la cadena estadounidenses ABC, mientras que la CNN entrevistó a una expiloto de combate que contó cómo había visto un ovni en la costa de San Diego.

Es probable que el interés por los ovnis no haga más que aumentar mientras Estados Unidos se prepara para publicar su informe a principios de junio. En marzo, John Ratcliffe, exdirector de inteligencia de Donald Trump, dijo que la publicación revelaría que ha habido "muchos más" avistamientos de ovnis de los que se han hecho públicos.

Traducido por Lara Lema