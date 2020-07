Trump desacredita las encuestas y carga nuevamente contra el voto por correo: "Creo que va a amañar las elecciones"

Donald Trump vuelve a sembrar dudas sobre el resultado de las elecciones presidenciales. En una entrevista en Fox News, el mandatario estadounidense ha afirmado que el voto por correo "va a amañar" los comicios al tiempo que ha acusado a los demócratas de querer mantener las escuelas y los estados cerrados "a propósito" por motivos electorales.

Trump, a quien las encuestas sitúan hasta ocho puntos por detrás del candidato demócrata Joe Biden, ha desacreditado los sondeos y se ha remitido a los resultados en 2016, cuando la campaña de Hillary Clinton partía con ventaja sobre el papel y acabó perdiendo. "Todos estuvieron equivocados en 2016. Han estado equivocados en cada una de las encuestas que he visto", asegura el republicano.

Tras cargar contra el voto por correo y asegurar que Biden iba a "destruir el país", Trump ha declarado sentir recelo acerca de los potenciales resultados de noviembre. “No soy un buen perdedor”, ha admitido el presidente y ha añadido tener dudas sobre si va a aceptar los resultados: "Tengo que verlo. No voy a decir que sí, no voy a decir que no. Tampoco lo hice la última vez".

Trump califica de "alarmista" a su propio asesor

La administración ha tratado de debilitar la posición de Anthony Fauci en varias ocasiones. El principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos ha tratado de establecer protocolos que rápidamente han sido desestimados desde la administración. El optimismo de Trump y su equipo choca con el pragmatismo del experto al que el presidente ha calificado de "alarmista". "Se equivocó al principio y luego ha admitido que yo tenía razón", ha asegurado en la entrevista con Fox News.

El presidente no ha desaprovechado la ocasión para realizar comparaciones con México y la gestión del coronavirus en ambos países, dos semanas después de reunirse con su homólogo Andrés Manuel López Obrador. "Doy gracias por haber construido la mayor parte del muro, porque sin él tendríamos un problema mucho mayor", ha sentenciado Trump, a pesar de que los datos epidemiológicos y la realidad sobre el proceso de construcción del muro lo desmienten.

Pese a las 512 defunciones notificadas el pasado domingo en el país, el presidente estadounidense ha afirmado contar con la ratio “más baja” de muertes del mundo. El país norteamericano ha notificado 3,83 millones de casos confirmados y más de 143.000 muertes siendo actualmente, el foco principal de la pandemia en el mundo.