Ucrania denuncia ciberataques contra el Ministerio de Defensa y dos bancos

Ucrania ha denunciado este martes ciberataques contra las páginas de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y bancos estatales, según el Centro para la Seguridad de la Información.

Ucrania denuncia otro ciberataque a una página oficial

Durante las últimas horas, Privatbank ha estado bajo un ataque masivo de DoS (de denegación de servicio), y también hay fallos en el Banco Estatal de Ahorros de Ucrania, o Oschadbank, pero algunos servicios siguen funcionando, dice el comunicado, que añade que por ahora no hay riesgos para los fondos de los ciudadanos.

Las webs del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas también han sido atacados –ambas webs no son accesibles actualmente–, dice el centro en un mensaje de su cuenta oficial de Facebook, que no señala a quién culpa del ataque, pero sugiere: "No se descarta que el agresor haya utilizado tácticas de pequeños trucos sucios porque sus planes agresivos no están funcionando a gran escala".

La cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa ha confirmado el ataque y asegura que está trabajando para restablecer el acceso al mismo.

❗️Сайт МОУ зазнав, ймовірно, DDoS-атаки: фіксувалася надмірна кількість звернень на секунду.

Проводяться техроботи з відновлення штатного функціонування.

Комунікація через сторінки в FB та Twitter, сайти АрміяInform https://t.co/ukMW41irPW та Армія FM https://t.co/IpDnBXoMXw. — Defence of Ukraine (@DefenceU) 15 de febrero de 2022

Todavía no está claro el alcance del ataque. Las webs gubernamentales de Ucrania ya sufrieron un masivo ciberataque en enero, en medio de fuertes tensiones con Rusia que ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera ucraniana.

Kiev afirmó en aquella ocasión que vio "algunos signos" de implicación de hackers asociados con Rusia en el ataque cibernético, que afectó a la labor de más de 70 páginas web del Gobierno, incluidos los del Gabinete de Ministros y el Ministerio de Asuntos Exteriores.