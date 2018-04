La israelí 'When heroes fly' vence en la primera edición de Canneseries

La gala de clausura de la primera edición de Canneseries, el primer festival internacional de series celebrado desde el 4 de abril en la ciudad de Cannes, ya muy conocida por su festival de cine, se ha cerrado esta noche con la victoria de la serie israelí When heroes fly. El jurado optaba así por una opción mediana ante una sección oficial con participantes brillantes y otros que lastraban el nivel del festival. La ceremonia empezaba con una rotunda afirmación del escritor Harlan Coben, el presidente del jurado de la sección oficial: "Hemos aprendido esta semana que estamos viviendo de verdad en la era dorada de la televisión global". Además, un número cómico del presentador rubricaba sus palabras. Los iconos de la seriefilia mundial, desde Breaking Bad a Stranger things, arropaban un discurso que se esforzaba por destacar la calidad del concurso.

De 130 aspirantes, el jurado ha elegido entre 10 series procedentes de nueve países; entre ellos, España. Y de forma inesperada, ha sido la serie israelí When heroes fly [ Cuando los héroes vuelan], la historia de un grupo de soldados que, muchos años después se reúne ante la posibilidad de que una amiga -a la que creían desaparecida- siga viva en Colombia, la que ha cautivado al jurado. Es el único galardón del corto palmarés de la muestra que se lleva esta producción, creada por Omri Givon. En Canneseries, en el año del movimiento #meToo, han decidido que el premio a la Mejor Interpretación no tenga género. En esta primera edición, el jurado se lo ha concedido al actor italiano Francesco Montanari, por la producción Il cacciatore, olvidando por ejemplo al argentino Leonardo Sbaraglia, protagonista de Félix, o a la magnífica Sandra Oh en Killing Eve.

El premio especial de interpretación, que equivaldría a un premio al Mejor Reparto, ha recaído sobre la serie israelí Miguel, que cuenta la historia de la adopción de un niño en Guatemala, y el premio al Mejor Guión ha sido para la producción noruega State of happiness, un drama romántico ambientado en una ciudad costera que, en los sesenta, vivía de la explotación petrolífera. Esta serie ha ganado también el premio a la Mejor Música.