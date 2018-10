El Tribunal de Cuentas investigará las obras de la A-6 que el PP usó para chantajear a la alcaldesa de Torrelodones

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación a raíz del escrito presentado por el Partido Popular de Torrelodones ante las "presuntas irregularidades" en la ejecución del paso inferior bajo la A6, a la altura del municipio. Esta denuncia sirvió a un concejal del PP, Ángel Viñas, para chantajear a la alcaldesa de Torrelodones para que su candidatura (Vecinos por Torrelodones) no se volviera a presentar a las elecciones en 2019, según unas grabaciones publicadas por Cadena Ser.

Según la formación política, en la oposición municipal, el Tribunal de Cuentas ha acordado remitir "toda la documentación" presentada por el PP a la Sección de Enjuiciamiento a fin de que se lleve a cabo "investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas" en la ejecución del paso inferior bajo la A-6 "por si fuesen constitutivas de delito", ha adelantado El Mundo.

El PP basa el escrito en un informe pericial encargado por el partido, en el que se recoge que el proyecto fue modificado y que "debía suponer una baja de al menos 400.000 euros" respecto al presupuesto inicial. "El Partido Popular ejerciendo su obligación de control y fiscalización de la acción de gobierno intentó infructuosamente que el equipo de gobierno de Torrelodones constituido íntegramente por representantes del partido político Vecinos por Torrelodones diese las explicaciones oportunas en sede plenaria, habiendo realizado hasta once preguntas a la Alcaldesa y al Concejal de Urbanismo", señalan los populares.

Desde el PP explican que la ejecución del túnel fue adjudicada "habiendo sido factores determinantes" el precio y el plazo de ejecución ofertados. Así, aseguran que una vez adjudicada la obra, en el mes de abril de 2015, un mes antes de las elecciones municipales, se firmó el acta de replanteo, y el 16 de abril se publicó el inicio de las obras.

Continúan en el PP que el 20 de abril la adjudicataria planteó a los responsables del Ayuntamiento "la necesidad" de realizar un nuevo diseño y cálculo de la estructura completa del paso inferior lo que implicaba "la ejecución de un túnel de características diferentes a las licitadas (proyecto modificado)".

"Dada la premura de las elecciones, y ante la eventualidad de tener que sacar una nueva licitación, el Ayuntamiento accedió a la petición de FCC de ejecutar un túnel de diferentes características a las licitadas lo que hubiera debido llevar a una nueva licitación; sin embargo, el Ayuntamiento, en plena campaña electoral, accedió a tramitar la modificación que, en opinión de la peritación de los técnicos que han elaborado el informe ahora admitido por la Fiscalía, debía suponer una baja de al menos 400.000 euros", subrayan.

"Ante esta situación y sin haber obtenido respuestas satisfactorias, en el ejercicio de su labor de fiscalización el Partido Popular optó por poner en conocimiento de la fiscalía estos hechos por si fueran constitutivos de delito", concluyen en la formación política.

Al respecto, el concejal de Comunicación en el Ayuntamiento de Torrelodones, Ángel Guirao, ha indicado en declaraciones a Europa Press que el PP "está cumpliendo" los pasos que "determinó en su momento". "Es evidente que una vez que han intentado chantajear con el informe, lo que no van a hacer es no llevarlo", ha dicho.

A su juicio, la "única novedad" en el caso es "que en 15 días" se haya decidido que se van a poner a investigar. "Es un caso de eficiencia administrativa. Lo que nos alegra infinito", ha añadido.

El edil ha asegurado que desde el Gobierno local se ratifican en que la obra se hizo con "todas las aprobaciones" técnicas, jurídicas y económicas, por lo que ha citado los "informes favorables" de los habilitados nacionales, arquitecto municipal, dirección facultativa de la obra y Ministerio de Fomento y que "todo el expediente" está en la web municipal. "Que un perito de parte decide que se ha hecho obra de menos contra la intervención de todos estos organismos, lo lleva al Tribunal de Cuentas y éste en 15 días decide investigar, por nosotros, perfecto", ha subrayado.

Guirao ha recalcado que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento "no ha tomado decisiones al margen" de estos organismos. "Nosotros hemos firmado lo que los técnicos nos han dicho que era correcto. Además, el precio de la obra era cerrado. El dinero no lo aportaba el Ayuntamiento, si no los promotores. Si se concluye que podría haberse gastado de menos, ese dinero habría que devolvérselo a los promotores", ha finalizado.

En las grabaciones, el edil dimitido del PP por el chantaje sacado a la luz admitía que sabía que la formación política que dirige el Ayuntamiento de Torrelodones no se había enriquecido con la supuesta irregularidad denunciada: " No os habéis metido un euro en los bolsillos. No podría decir lo mismo de mi partido", dice Viñas a la alcaldesa en los audios. Y admitía que el objetivo de la denuncia era hacer "daño político". "El daño político no tiene ningún sentido si no os presentáis, y el daño personal no deseo hacerlo".