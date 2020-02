Ayuso vuelve a discrepar en público con Aguado: "Yo sí quiero presupuestos y si alguien no los quiere lo tiene que explicar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que ella sí apuesta por elaborar los Presupuestos de 2020, a pesar de que su vicepresidente, Ignacio Aguado, ha abierto la puerta públicamente a continuar con los prorrogados del año pasado con el objetivo de centrarse en los de 2021.

"Estamos en empezar con estas negociaciones. Yo sí que quiero Presupuestos y si alguien no los quiere lo tiene que explicar. Yo de partida estoy con ello", ha declarado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

A pesar de estas palabras la presidenta madrileña ha defendido las cuentas ahora vigentes, las de 2019, y ha sostenido que tienen "todo perfectamente pensado" para que "aunque la situación en España sea incierta" en la autonomía puedan asegurar "los mejores servicios públicos".

Respecto a la petición de Vox de implantar en la Comunidad el 'pin parental', Ayuso ha insistido en que en la autonomía "en más de 20 años de política educativa del PP no ha habido ni una sola queja de adoctrinamiento por parte de una sola familia".

Así, la jefa del Ejecutivo autonómico ha abogado por "dejar la política fuera del aula". "Yo no puedo legislar y presupuestar sobre lo que no existe", ha declarado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha reiterado que no le gusta al cien por cien la Ley contra la LGTBIfobia, que se aprobó en la Asamblea de Madrid la pasada legislatura, y que ella votó a favor, pero ha sostenido que no la cambiará.

"Lo importante es que se votó y se aprobó. Vamos a cumplirla y sobre todo vamos a mirar hacia adelante", ha manifestado. Ayuso ha defendido que el Orgullo en Madrid "con el PP" ha crecido "como nunca" gracias "a la libertad" que se ha defendido desde sus gobiernos.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha reiterado que hay un par de cuestiones de la normativa, como la inversión de la carga de la prueba, que entiende que "puede generar más dudas porque puede llevar a abusos". "Ese es el aspecto que a mí no me convence de la ley pero no pasa nada. Las leyes están primero para cumplirse", ha remachado.

Lo importante, según la dirigente regional, es que "el grueso de la ley parte de una buena idea que es sobre todo intentar que no haya abusos ni discriminación por ningún tipo de orientación ni por identidad sexual de nadie". En este punto, ha defendido que la Comunidad es una región "tan tolerante, tan plural y tan diferente" que hay determinados debates "que no aportan mucho".