Errejón anuncia que será candidato en las generales del 10 de noviembre: "Pondremos el país por delante de las siglas"

Ya es oficial. Íñigo Errejón da un paso al frente y vuelve a la política nacional, esta vez como cabeza de cartel. El cofundador de Podemos ha iniciado su camino en otro partido y anuncia que concurrirá a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. El partido que lidera Errejón irrumpe en el tablero electoral y agita el mapa de la izquierda después del fracaso de las negociaciones de PSOE y Unidas Podemos que han precipitado el adelanto de los comicios.

"Hay una gran mayoría que no nos es ajena, una mayoría de familiares, compañeros de trabajo... Hay que poner el país por delante de los partidos políticos. Sé que no es lo más cómodo, no es lo más fácil. Uno es responsable de lo que hace y también de lo que no hace, hay que mirar antes por los intereses de las siglas que por los del país", ha comenzado Errejón. "Dije que no iba a estar en política, he venido a hacer política. Os agradezco la confianza y estoy dispuesto a encabezar una candidatura que garantice un gobierno progresista en las elecciones del 10 de noviembre", ha dicho Errejón en un auditorio abarrotado de simpatizantes que le han coreado "presidente, presidente".

El líder de Más Madrid ha defendido que da un paso adelante "para afrontar la abstención" y poder impulsar un "bloque más sólido, más responsable". En clara alusión a Unidas Podemos, y a su líder Pablo Iglesias, Errejón ha defendido que su formación pondrá por delante a España "frente a las siglas". "Hoy lo revolucionario es la responsabilidad. No somos los más duros, somos los que ponemos el país por delante de las siglas", ha lanzado.

Y ha continuado: "La política tiene que ser un deporte privado para unos pocos, nos presentamos para que la política no vuelva a ir de negociaciones o de whatsApps, por eso presentamos una candidatura verde, no es un apartado del programa, es el eje central que conecta con la vida y la defensa de los valores comunes", ha defendido el candidato a las generales.

"No vamos a conseguir seguramente en un gobierno progresista todas las cosas que deseamos, algunas las conseguiremos, y no importa quien las firme, lo importante es que las disfrute el conjunto de la soberanía Española".

Errejón había estado desaparecido de los medios de comunicación durante la última semana mientras dirigentes y bases de Más Madrid debatían si concurrir o no a las generales. El líder de Más Madrid no asistió a la asamblea del domingo para no condicionar el resultado final, argumentaron desde la formación. Ese día los simpatizantes del partido decidieron finalmente su posición: una mayoría abrumadora aprobó que la formación diera el salto a la política nacional. En la misma reunión se contempló la figura de Errejón como el idóneo para encabezar la candidatura.

Las bases han vuelto a ser convocadas este miércoles en la Casa del Pueblo, sede de UGT en Madrid y allí han votado masivamente que el exdirigente de Podemos sea el cabeza de cartel de una candidatura que no se presentará en todo el territorio nacional. Errejón ha anunciado entonces que será el candidato oficial de la candidatura.

La dirección había previsto un proceso de fortalecimiento de la organización paulatino después de haber logrado buenos resultados en la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Hasta hace apenas diez días no contemplaban la repetición electoral como un escenario real. Al haberse precipitado una nueva cita en las urnas, los dirigentes han decidido que era el momento de dar el paso para tene un altavoz en el Congreso de los Diputados.

Más Madrid se presentará a las elecciones generales del 10 de noviembre, pero aún tiene por delante definir las listas y en qué territorios. Esta última variable es fundamental para el partido de Íñigo Errejón, que ya ha sentado una primera barrera: solo concurrirá en las circunscripciones que repartan más de siete diputados.

Poco a poco, el diputado autonómico de Más Madrid va logrando aunar apoyos para su nuevo partido. Este miércoles la militancia de Compromís (la formación valenciana que lidera Mónica Oltra) ha ratificado la alianza con Errejón frente a Unidas Podemos. El diputado autonómico de Más Madrid parece que también contará con un acuerdo con Equo, según la ejecutiva nacional, lo que previsiblemente supondrá la salida de Juan López de Uralde de la formación ecologista, según él mismo ha declarado.

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con la que hizo ticket electoral el pasaso 26 de mayo para las municipales y autonómicas apoyará la candidatura aunque falta definir cómo, después de que los dirigentes de la formación la vieran como la favorita para encabezar la candidatura, una invitación que ella ha declinado. "Me alegro mucho del paso que ha dado Iñigo Errejón. Hay una izquierda a la izquierda del PSOE constructiva, en positivo", ha asegurado la ex alcaldesa de Madrid en el programa Hora 25 de la Cadena Ser en el que colabora. "Procuraré poner de mí todo lo que pueda”, ha concluido la exregidora mostrando así todo su apoyo a la candidatura que previsiblemente liderará Errejón.