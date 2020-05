Jesús Santos: "Debemos ser capaces de tejer grandes acuerdos con todo el mundo que plantee una alternativa real al PP"

Ha pasado de conducir un camión de recogida de la basura en su ciudad, Alcorcón (Madrid), a dirigir la empresa pública que gestiona todos los servicios municipales. Es, además, segundo teniente de alcalde y concejal de Servicios a la Ciudadanía. Jesús Santos (Madrid, 1981) fue uno de los pocos candidatos de Podemos que logró aguantar el tirón en la debacle electoral de los comicios municipales y autonómicos de mayo.

La entrevista, telefónica, se produce justo el día en que se cumple un año de aquel inesperado triunfo para la izquierda en uno de sus tradicionales feudos, que había pasado al PP ocho años antes.

Ahora, Ganar Alcorcón gobierna con el PSOE esta ciudad del sur de Madrid de cerca de 170.000 habitantes. Santos habla con orgullo del escaso año en el poder y, especialmente, de su gestión al frente de Esmasa: "Estaba en la ruina, la querían malvender. Ahora da beneficios". Y habla con pasión del papel de los trabajadores en la gestión empresarial: "Cuando nos ponemos al frente de las cosas, lo hacemos mejor que ellos".

Con estas credenciales, ha optado por liderar una candidatura en la Asamblea Ciudadana que debe elegir a la próxima dirección de Podemos en Madrid. Los retos que tiene por delante son enormes. El primero, acabar con las luchas internas que han desangrado el proyecto en la región. Sostiene que su candidatura "representará a la mayoría de la organización", pese a que el anuncio, el pasado domingo, ya sembró dudas entre algunos de los referentes del partido.

Santos zanja la cuestión: "Tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos y hablar de los problemas de la gente. Y eso lo compartimos Isa Serra y yo", señala en referencia a la portavoz en la Asamblea regional. El grupo parlamentario no ha decidido de momento si le apoyará.

Anunció el domingo su candidatura a la Secretaría General de Podemos en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué da este paso?

Es necesario traer el proyecto de Pablo Iglesias a Podemos en la Comunidad de Madrid y recoger el mandato de la III Asamblea Ciudadana Estatal. Me presento sobre todo para construir un Podemos fuerte y con mucho arraigo territorial, que sea claramente una herramienta para echar al PP de la Comunidad de Madrid.

Y para eso planteamos una alternativa clara, blindar lo público, para que nadie se quede atrás. El modelo fracasado del PP han sido las políticas al servicio de un puñado de lobbies empresariales. Ha fracasado en la residencias, donde han puesto en peligro a nuestros mayores. Ha fracasado en la Sanidad, donde nos han dejado sin medios ni personal. Ha fracasado en la movilidad, donde incluso hemos visto cómo ha habido fallecidos por amianto en el metro de Madrid. Han fracasado en la gestión de los residuos, algo que conozco muy bien y donde han dejado un sistema envejecido que nos va a obligar a todos los municipios de la Comunidad de Madrid a pagar cuantiosas multas. Ha fracasado también en igualdad, somos la región con más producto interior bruto de España, pero somos una de las regiones más desiguales.

Contra eso es necesario una alternativa política fuerte. Creo que Podemos debe serla y que eso se hace con mucha presencia en el territorio. Hoy nos acordábamos de que justo hace un año que derrotamos al PP de David Pérez. Al peor. Y eso lo hicimos trabajando desde lo cercano. Ese modelo es lo que hay que trasladar a la Comunidad de Madrid.

Decía que quiere llevar a la Comunidad de Madrid el modelo que Pablo Iglesias quiere implantar a nivel estatal. ¿Cuenta con el respaldo del secretario general en su candidatura?

Yo iba en la lista de Pablo Iglesias en las primarias de la Asamblea Ciudadana. Pero esto es un proceso autonómico, diferente al estatal, y nosotros vamos a trabajar por construir ese Podemos para respaldar las políticas que se están haciendo desde el Gobierno. Hay que proteger, forzar y aplaudir cuando lo hacen bien. Pero es el partido el que tiene que marcar los horizontes porque las instituciones tienen sus límites. Hay una frase que siempre digo, que el Gobierno no cambia el partido, sino que el partido cambia al Gobierno. Y tenemos que construir esa herramienta política para echar al PP de Madrid.

Anunció el domingo su candidatura a la Secretaría General, pero no se ha anunciado todavía quién le acompañará en las listas. ¿Nos puede avanzar algún nombre?

Permíteme que no. Los vamos a anunciar todos a la vez de una manera conjunta. Pero lo que te puedo asegurar es que estoy convencido de que la lista que me va a acompañar va a representar a la mayoría de militantes de la Comunidad de Madrid. Va a ser una lista muy democrática y con capacidad, sobre todo, de afrontar los retos de este período.

Ya ha suscitado algún, no sé si llamarlo rechazo, pero sí algunas dudas en parte de la de la organización. De momento, no cuenta con el respaldo de la portavoz de la Asamblea de Madrid, de Isa Serra. ¿Por qué?

Yo hablo mucho con Isa Serra y la sintonía es muy buena. Estoy convencido de que vamos a ser capaces entre todas y todos de articular esa candidatura que he dicho. Creo que hay algo que es importante en Podemos y con lo que todo el mundo estamos de acuerdo. Tenemos que dejar de hablar de nosotros mismos y hablar de los problemas de la gente. Y eso lo compartimos Isa Serra y yo. Estoy convencido de que cuando se presente la candidatura representará a la mayoría de la organización.

Dice que quiere anunciar todo a la vez, pero su candidatura a secretario general sí que lo ha anunciado por separado. ¿Por qué lo ha hecho así?

Este lunes se abrían las inscripciones y todo el mundo me preguntaba si me iba a presentar o no. Por eso doy un paso al frente. Durante todos estos días hemos estado organizando esa candidatura para que todo el mundo se sienta representado.

Por ejemplo, Podemos tiene una deuda histórica con la ciudad de Madrid, con la organización local. Hemos estado hablando de eso en los foros de debate y creemos que Madrid tiene que tener un consejo ciudadano propio para hacer política municipal. El año pasado la organización local de Podemos en Madrid hizo un sacrificio en beneficio de toda la ciudad y no se presentó a las elecciones. Ahora tenemos que ver cómo corresponderle con herramientas que le permitan hacer política. Este tipo de cosas es lo que se está perfilando. El próximo anuncio será ya con los documentos de la candidatura.

Los problemas internos en Madrid han sido una de las piedras en las que Podemos ha tropezado reiteradamente desde su fundación. No ha habido un mandato tranquilo. ¿Cómo convencer de que, con usted como secretario general, esto no se va a repetir?

Hablando de los problemas de la gente. La crisis del coronavirus puede hacer que haya mucha gente que lo pase muy mal. y Podemos debe estar ayudando y poniendo soluciones a todo el mundo que lo necesite. Desde lo concreto, desde lo cercano.

Además, debemos ser capaces de tejer grandes acuerdos con todo el mundo que plantee una alternativa real al PP para desalojarles. Porque hemos visto cómo los 25 años del PP han dejado a mucha gente por el camino, en la miseria. Y es fácil. En Alcorcón lo hicimos, hemos creado un acuerdo sólido de un Gobierno progresista que acabó con ocho años de ruina del PP de David Pérez.

Las guerras internas se tienen que acabar. Tenemos que ser capaces de hablar de lo que a la gente le importa. Y a la gente le importa cómo llegar a fin de mes, cómo evitar los desahucios y que la burbuja del alquiler no suba. A la gente le importa cómo vamos a blindar la Sanidad, cómo vamos a derogar la ley de residencia por la cual todas las residencias de la Comunidad de Madrid son o privadas o públicas de gestión privada, donde prima lo económico y no el bienestar de nuestros mayores. De eso hay que hablar.

El punto de partida para Podemos en el siguiente mandato es bastante complicado. Hablaba ahora de la ciudad de Madrid, donde no tiene representación en el pleno municipal. El grupo de la Asamblea es pequeño y su presencia en los municipios, sobre todo los del sur de Madrid, pero también en el este, es menguante. ¿Es reversible la situación?

Por supuesto, y lo va a hacer. Podemos va a tener una alternativa para el Ayuntamiento de Madrid, que tiene uno de los peores alcaldes de la historia. Pero también en la comunidad y en los municipios del sur. Preguntabas que si vamos a ser capaces. Me recuerda que yo era un conductor del camión de la basura, de lo que estoy orgulloso. Yo la política la veía como el privilegio de unos pocos. Y cuando me presenté por primera vez a alcalde de Alcorcón, el alcalde, David Pérez, me decía que cómo un basurero va a ser alcalde.

A los trabajadores no nos regalan nada. Estamos en la obligación de crear esa herramienta política que plante cara al PP en el Ayuntamiento de Madrid y que plante cara al Partido Popular de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Porque hay que recordar que este PP ha dejado morir a nuestros abuelos y abuelas en las residencias sin medicalizarlas. Es que les han dejado morir. Cuando me presenté en Alcorcón era para echar a David Pérez porque quería dinamitar mi municipio, mi pueblo. Vamos a tener una propuesta clara, una alternativa clara a las políticas tanto en la Comunidad como en el Ayuntamiento.

Hemos pasado nuestros peores momentos. Lo mejor de Podemos en Madrid está por venir, trabajando con lo movimientos sociales, con el movimiento popular, con todo el mundo, para que en 2023 la gente crea que la alternativa al PP es Podemos.

Decía ahora que tiene que haber una alternativa de Podemos en el Ayuntamiento, en la Comunidad, etcétera. En Madrid van a convivir, y pueden competir, con otro partido que, cuando menos, es hijo del mismo tiempo que Podemos y que tiene un nexo de unión en su fundación. ¿Qué relación cree que debe mantenerse con Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón?

Nuestro partido debe tener la capacidad de entenderse con todo lo que plantee una alternativa real al PP. Es la mejor fórmula. Es la fórmula que hemos utilizado en Alcorcón para echar al PP. Pero también para echarlos en la Mancomunidad Sur de Residuos, que es la tercera más grande de todo el país, donde no solo hemos trazado acuerdos entre partidos, sino entre municipios, entre realidades municipales muy diferentes, para desalojar al PP.

No pueden seguir gobernando aquellos que dinamitan lo público, aquellos que echan a la gente de sus casas, aquellos que quieren hacer una ley del suelo ahora mismo por la puerta de atrás, aquellos que gobiernan para los grandes lobbies empresariales, que aquí solo se han enriquecido Fomento, Urbaser y OHL a costa de empobrecer a nuestra gente, a los trabajadores y trabajadoras.

Cuando tú tienes claro eso, estás en la obligación de entenderte con todo el mundo que también plantee una alternativa, aunque no sea justo igual a la tuya, real.

Hablaba antes de las residencias de ancianos y de la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en su gestión. Desde Alcorcón han sido uno de los municipios que ha llevado a los tribunales a la Comunidad de Madrid por no medicalizar las residencias de ancianos. ¿Cómo está ahora mismo esa situación? ¿Está cumpliendo la Comunidad las sentencias?

Pues aunque parezca surrealista, no se están cumpliendo. No están medicalizando las residencias. Es una auténtica barbaridad, una auténtica atrocidad, lo que están haciendo en las residencias de la Comunidad de Madrid. El informe de los Bomberos de Alcorcón lo dice bien claro. Y la sentencia es clara. Condena a la Comunidad de Madrid por inacción, por dejar morir, enfermar o contagiarse a nuestros mayores en las residencias sin poner los medios necesarios.

No se puede consentir que un Gobierno de la Comunidad de Madrid, totalmente corrupto, esté dejando morir a nuestros mayores. Nosotros desde el Ayuntamiento de Alcorcón vamos a seguir presionando para que se medicalicen las residencias y no vamos a dar un paso atrás. Por mucho que nos presionen y por mucho que digan de nosotros, lo único que estamos haciendo es mirar por aquellos que están más desprotegidos.

Al final vemos cómo el sistema residencial en nuestra región era el eslabón más débil de la Sanidad y que cuando llega un golpe como el coronavirus se ha desmoronado, porque todo está privatizado o es gestión privada donde donde todo va a precio. Estas son las consecuencias de la gestión del PP. Estas son las consecuencias de no cumplir una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que les obliga a medicalizar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Como Ayuntamiento y, evidentemente, como formación política.

Recordaba antes su trabajo en la recogida de basuras. Usted es ahora presidente de ESMASA, la empresa que gestiona los servicios municipales. ¿Se corresponde la percepción que usted tenía de la empresa, de cómo funcionaba, de cómo se gestionaba, de qué se podía y qué no se podía hacer, con lo que piensa usted ahora?

La hemos cogido al borde de la ruina. El PP quería desmantelarla para después venderla. Pero en ocho meses hemos sacado de la ruina a la empresa y la estamos convirtiendo en el motor de Alcorcón. Hemos dado beneficios en 2019, pese a todo. Estamos digitalizando una empresa pública que funcionaba a golpe de papel. Somos mucho más eficaces y más eficientes.

Pero hay una cosa que es lo más importante. A los trabajadores de la empresa, cuando salían a la calle, la gente les miraba mal y les insultaba. A día de hoy, les están aplaudiendo. Para mí es un verdadero orgullo que al final vean que cuando un obrero, un trabajador, llega a donde han estado toda esta panda de burócratas, lo podemos hacer muchísimo mejor que ellos. Ese el mayor proyecto político para mí, demostrar que cuando los trabajadores nos ponemos al frente de las cosas lo hacemos mejor que ellos.

Lo dije en campaña electoral, que si en un año la ciudad no estaba más limpia yo dimitiría. Hoy puedo asegurar que en menos de un año la ciudad está más limpia. Ves las posibilidades de una empresa pública bien gestionada, de forma eficaz y eficiente, escuchando a los trabajadores y a los trabajadores, tomando decisiones importantes para agilizar la gestión de la empresa. Y da sus frutos. Tanto a nivel interno, empresarial, como a nivel externo.

Lo que era el mayor problema de un municipio como Alcorcón, la falta de limpieza, y quien la llevaba, la empresa pública, se ha convertido en la mayor solución en un momento como la COVID-19. El Ayuntamiento nos ha felicitado, pero también el pueblo con sus aplausos, con los regalos que nos han traído. Al pequeño comercio le estamos haciendo gratis la desinfección con ozono. Demostramos que si los trabajadores nos ponemos al frente, damos un paso al frente, lo podemos hacer mucho mejor que la gente que había antes.