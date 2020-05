Marta Higueras se desvincula de Más Madrid como partido político pero mantendrá su acta de concejala en el Ayuntamiento

Carta de Marta Higueras

Queridas y queridos amigos:

Hace algo más de año y medio constituimos la plataforma Más Madrid, un proyecto político que nacía con la vocación de superar las siglas y las lógicas de los partidos y abrirse al conjunto de la sociedad para revalidar la alcaldía de Madrid y alcanzar el gobierno regional en las elecciones de 2019.

Muchas de las personas que impulsamos este proyecto hemos formado parte del gobierno que lideró Manuela Carmena y que ha transformado Madrid. Una candidatura ciudadana integrada por gentes muy diversas, algunas militantes de organizaciones políticas y otras independientes, pero que siempre actuó al margen de los aparatos de partido. Una forma de hacer política en la que los intereses de la ciudadanía y la sociedad siempre deben estar por encima de las organizaciones. Así actuamos durante todo nuestro mandato y así nos presentamos ante la ciudadanía en las pasadas elecciones municipales.

En coherencia con ese espíritu y con el compromiso adquirido con los 505.159 votantes que nos dieron su apoyo, he tomado la decisión de no participar ni en la construcción del partido político Más Madrid, ni en su desarrollo posterior.

A lo largo de mi trayectoria he tenido la oportunidad de participar de la política institucional, y siempre lo he hecho desde un perfil independiente, apartidista, que no apolítico. Quiero que eso siga siendo así.

La vocación del proyecto municipalista no era convertirse en un partido político y por eso desde el absoluto respeto a la opción que han tomado algunos compañeros y compañeras, quiero decir que no es la mía porque creo en otras formas de hacer política. Estoy convencida de que la nueva política está más fuera que dentro de los partidos políticos, y que no son la única, ni a veces la mejor opción, para que la ciudadanía recupere la confianza en nuestro sistema democrático e institucional.

Por ello, quiero reafirmar mi absoluto compromiso con el proyecto que impulsamos hace año y medio, así como con el trabajo por las madrileñas y madrileños que estamos realizando en el Ayuntamiento desde el Grupo Municipal Más Madrid. Nuestro grupo siempre se ha caracterizado por el respeto a la pluralidad de todos sus integrantes, sin los corsés que imponen los aparatos de los partidos, y estoy convencida de que eso no va a cambiar.

Esta decisión no debe interferir en el funcionamiento del grupo municipal, ni en la tarea fundamental de defender el legado de nuestro gobierno y ofrecer una alternativa de progreso en la ciudad de Madrid, en la que los intereses del conjunto de sus vecinos y vecinas sean la prioridad.

Mi trabajo está totalmente volcado en el grupo municipal Más Madrid, de acuerdo con los compromisos adquiridos, y donde voy a seguir trabajando, desde la independencia, por el proyecto que compartimos de reconstrucción de la sociedad madrileña tan golpeada por la crisis.

Creo en otras formas de hacer política, desde una organización transversal, participativa y democrática donde las diferencias sumen el lugar de restar; donde las personas encuentren su acomodo y se sientan escuchadas, respetadas y valiosas; donde las aportaciones de todas y de todos se tengan en cuenta buscando el mejor encaje; una organización que haga política de abajo arriba y no al revés; donde lo primero sea escuchar a las personas a las que se representa. Con esta creencia me incorporé, en 2019, a la candidatura municipal de Más Madrid y con esta creencia continuaré trabajando en el grupo municipal, al margen de la construcción del partido.

Gracias a todas y a todos. Seguimos trabajando por Madrid.