Ayuso se prepara para tomar el poder del PP de Madrid a mediados de mayo ya sin rivales

Una vez despejado el camino en el PP tras la salida de Teo García Egea y la inminente de Pablo Casado de la dirección del partido, Isabel Díaz Ayuso se prepara para cumplir una de sus aspiraciones de los últimos meses: tomar el poder de la formación en Madrid. Sin rivales a la vista, la presidenta de la Comunidad de Madrid esperará a la celebración del congreso nacional extraordinario que se celebra en Sevilla los próximos 1 y 2 de abril, y al que se presenta como único candidato el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para reclamar que el de Madrid se convoque poco después.

Desde el entorno de la presidenta regional quieren que el cónclave se programe como tarde para mediados de mayo y así hacerlo coincidir con el aniversario de las elecciones del 4 de ese mes, en las que Ayuso arrasó en las urnas y cuyo resultado ha exhibido como la demostración de que se ha ganado el puesto por méritos propios.

En el PP –y “ella misma es consciente”, aseguran fuentes de su entorno– consideran que, aunque se ha erigido como una de las triunfadoras de la batalla interna con Casado, su figura ha quedado tocada tras conocerse que su hermano cobró una comisión de al menos 55.850 euros por un contrato adjudicado a dedo por su Gobierno durante el peor momento de la pandemia. “Afortunadamente ha entendido que este no era su momento después de lo sucedido y ha hecho bien en replegarse y no batallar por la presidencia del partido”, dice un veterano dirigente del PP.

Su objetivo ahora, como lo era hace unas semanas, pasa por hacerse con el control del PP de Madrid y reavivar su imagen tras el desgaste sufrido. Por una parte, su equipo prepara una agenda institucional para “limpiar su imagen” donde vuelva a ponerse el acento en su gestión, centrada principalmente en el enfrentamiento constante con el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes cercanas a la presidenta destacan el tirón que tiene entre el electorado más joven que antes del 4M hacía tiempo que había abandonado a la formación y que regresó con Ayuso. Un espacio que quieren seguir explotando.

Eso por un lado. Por el otro, la dirigente regional también tiene pensada una vez se haga con el control del partido, que espera que sea pronto, una “gran reestructuración interna” dentro del PP de Madrid para poner a su servicio a los que estos últimos meses han demostrado fidelidad en la batalla interna librada con la dirección nacional. “Todo lo que quiero hacer ya lo tengo claro”, decía hace pocos meses, antes de que estallara el escándalo de la comisión a su hermano. Tras lo sucedido y con “las manos completamente libres”, no habrá obstáculos para esos planes, aseguran desde su entorno.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha quedado especialmente tocado de la guerra librada al haberse gestionado un intento de espionaje desde el ayuntamiento que dirige, ya avanzaba este miércoles en una entrevista en la COPE que entre sus planes no está seguir batallando con Ayuso por hacerse con el control del partido madrileño.

“Por mi parte no va a haber ningún problema y es lo que creo que los militantes esperan por mí”, aseguró Almeida, descartando así la posibilidad de rivalizar con la presidenta regional en ese cónclave, como se había especulado hasta antes de que estallara la crisis interna del PP. El alcalde de Madrid confirmaba también que las intenciones pasan por que el congreso se celebre cuanto antes: “Todo apunta a que se celebrará poco después del congreso nacional”, ha asegurado. Según el calendario actual, iba a celebrarse a finales de junio.

Aunque ha quedado muy tocado de la batalla interna, Almeida puede respirar –por el momento– aliviado. Núñez Feijóo alabó su gestión este martes durante el acto celebrado en Madrid con motivo de su candidatura a presidir el PP e incluso dio a entender que cuenta con él como cabeza de cartel para las elecciones municipales de dentro de un año.

Esa decisión, no obstante, el aún presidente gallego la tendrá que consensuar con Ayuso si es que, como todo indica, se hace con la presidencia del partido regional. La dirigente ha querido en todo momento desvincular a Almeida de la trama de espionaje que achaca a otros dirigentes del partido para los que ha pedido la expulsión del PP. Pero, como poco, la dirigente regional tendrá la última palabra en la elaboración de la lista del regidor si es que repite como candidato en 2023.

Feijóo y Ayuso trataron este martes de escenificar unidad en el acto en Madrid como la prueba de que las heridas han quedado cerradas tras la crisis interna en el partido. El líder gallego no escatimó en alabanzas hacia la presidenta madrileña, de la que dijo le había sorprendido “su solvencia” durante las conferencias de presidentes en lo peor de la crisis. Feijóo dijo, no obstante, que ambos representan “estilos diferentes” y “retos dispares”. Por su parte, la presidenta madrileña prometió lealtad al nuevo líder, aunque dejó claro que “si no estamos en política para resolver, las palabras huecas no sirven”.

Lo que dejan claro desde el entorno de la presidenta madrileña es que con Casado o sin Casado, con Feijóo o sin él, Ayuso seguirá siendo Ayuso y eso no va a cambiar. Su estrategia sigue siendo la de marcar perfil propio para erigirse como el contrapunto a Pedro Sánchez y el PSOE, sobre el que este martes defendía en su acto conjunto con el líder gallego que no hay nada que pactar. Ayuso lo demostró también en La Palma, durante la Conferencia de Presidentes, donde fue menos conciliadora con el Gobierno que Feijóo a cuanta de la guerra iniciada por Putin y convocó a los medios a la salida para reforzar su posición. No va a renunciar a ello ahora que consideran que ha quedado tocada tras su ofensiva con Casado y la comisión que cobró su hermano y que ya investiga la Fiscalía.