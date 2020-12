Ayuso: "Somos la única nación de Occidente que sienta en el Gobierno a extremistas y grupos que vienen a destruir España"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este viernes que la libertad "está en peligro". "El riesgo de perder la libertad existe, la historia está llena de ejemplos, es un riesgo permanente, cotidiano", ha manifestado en un acto por el día de la Constitución celebrado en la Puerta del Sol. Para Ayuso, ese peligro lo representa hoy el Ejecutivo de coalición de Pedro Sánchez porque ha dejado que sienten en el Gobierno "extremistas" y grupos que han manifestado que "vienen a destruir España".

"Hoy somos la única nación de Occidente que ha dejado que se sienten en los bancos azules del Gobierno extremistas y grupos que han proclamado sin pudor que venían a destruir España y que detestaban el consenso y la herencia de la Transición", ha asegurado la presidenta madrileña durante una declaración institucional que el Ejecutivo regional ha elaborado durante semanas, reconocen fuentes consultadas.

Ayuso ha abogado por que "es cosa de todos" cuidar "la libertad", "y más aún hoy que está en peligro". La presidenta madrileña ha reprochado a su partido que consintiera en el pasado "a los enemigos de la Constitución" y ha defendido que no lo consentirá "nunca más". "Hasta ahora los enemigos de la Constitución han hecho todo el mal que han podido, pero también que nosotros no pocas veces se lo hemos consentido. Y nunca más", ha afirmado.

La presidenta de la Comunidad ha insistido en que cuidar la Constitución es "cosa de todos" cuando "hay voces que hablan de "crisis constituyente" y algunos ya han advertido a la oposición que no volverá a sentarse en el Consejo de Ministros", aludiendo a unas declaraciones del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias en el Congreso, en las que en realidad quiso decir que mientras Vox sea un partido con representación, los populares no podrán gobernar porque no sumarán más apoyos.

"La ley de leyes, la Constitución, es la última barrera para que los totalitarios y los irresponsables no acaben con nuestro patrimonio de libertad y prosperidad, de concordia y de paz", ha declarado, al tiempo en el que ha reivindicado sus pilares: el Rey; la separación de poderes, representada especialmente hoy en la independencia judicial; y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En este punto, ha abogado por dar a conocer y divulgar la Constitución, ya que "muchos de los que proponen acabar con ella, o de los jóvenes que se les suman, no la han leído". Ayuso ha considerado que "leerla es sorprenderse de lo mucho bueno que contiene: mucho de lo que algunos exigen está ya allí y ni lo saben".