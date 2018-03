La comunidad de senegaleses de Lavapiés arremete contra la visita del cónsul al día siguiente de la muerte de un mantero

Lavapiés ha amanecido con el recuerdo de un mantero muerto tras una persecución policial y una noche de altercados: tristeza en la comunidad senegalesa y destrozos atribuidos a grupos violentos.

Desde primera hora de la mañana, la plaza de Nelson Mandela se ha ido llenando de compañeros de Mmame Mbaye para recordarle. El ambiente, tenso, emocionado, ha ido cambiando de cariz cuando, horas después, pasado el mediodía, ha hecho acto de presencia el cónsul de Senegal en Madrid, Mouctar Belal.

Se ha bajado de su coche oficial, 20 horas después de la muerte de su compatriota, y ha sido recibido con insultos por los asistentes: "Convocamos al cónsul y no vino, y ahora se presenta a las 13.00".

Insultos, empujones, cordones policiales, carreras, piedras y balas de goma. "Estaban tranquilos en la plaza. He estado hace diez minutos y luego ha empezado la tensión", ha explicado una vecina.

"El cónsul ha venido con coches oficiales y ha llamado a la policía", afirma un migrante. El estallido ha empezado con la llegada del cónsul para reunirse con asociación es de emigrantes: critican que no ha aparecido antes. "Se murió ayer. Convocamos al cónsul y no vino. Les hemos llamado para que venga y no llegaba hasta las 13.00. Y llegaron con dos coches oficiales: es una forma de provocar a la gente mientras lloramos la muerte de nuestro compañero".

Visita del cónsul al barrio de Lavapiés. Olmo Calvo / Lavapiés

El político se ha metido en el restaurante Baobab, uno de los de la plaza, entre gritos de "sinvergüenza", "justicia" y exigencias de que "de la cara", ya que hasta ahora no se había pronunciado. De acuerdo con algunos testigos, se fue a llamar a los antidisturbios para que le sacarán de ahí.

Restaurante Baobab en la plaza de Nelson Mandela de Lavapiés. Sofía Pérez

Cinco furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios se han desplegado en la zona y han despejado la entrada al bar y buena parte de la plaza.

Varios congregados han comenzado a lanzar sillas contra los agentes, así como adoquines, y los agentes han disparado pelotas de goma. Finalmente los agentes han ayudado al cónsul a salir del bar y meterse en su coche oficial, entre gritos de "asesino", tras lo que han abandonado la plaza.

"He llamado a la calma porque no tenía sentido pelearnos con los antidisturbios. Somos gente pacífica que estamos aquí para reclamar justicia", razona uno de los senegaleses que intentó rebajar la tensión, con un megáfono con el que ha pedido calma a los compañeros.

Y añade: "Nos hemos juntado con [Javier] Barbero [concejal de Seguridad] y nunca han hecho nada. Llevamos denunciando tres años lo que hace la policía. No es algo nuevo".