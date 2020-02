La justicia investiga el recorte del perímetro de Madrid Central decretado por Almeida en diciembre

La justicia investigará los cambios que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida impulsó a finales de 2019 en Madrid Central tras admitir a trámite el recurso contencioso administrativo presentado por Ecologistas en Acción.

El Ayuntamiento de Madrid recortó en diciembre el perímetro de la zona de bajas emisiones. Levantó las restricciones en dos calles, Seminario de los Nobles y Mártires de Alcalá, para "disminuir la congestión del tráfico", según el alcalde. El Consistorio también amplió los permisos de acceso a las motos hasta los doce de la noche (antes el horario tope eran las diez) y empezó a considerar a los comerciantes, hosteleros y restauradores como residentes a todos los efectos. Entre las medidas señaladas por los ecologistas, y que ahora revisará una jueza, se incluye asimismo una moratoria para que los vehículos de reparto más de 3.500 kilos sin etiqueta (los más contaminantes) puedan entrar en la zona de bajas emisiones hasta 2022.

El recurso está en manos del juzgado de lo contencioso administrativo número 16 de la capital, que da un plazo de 20 días al Ayuntamiento para que le traslade el expediente completo de los cambios aprobados en la última Junta de Gobierno de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad. Después, los recurrentes podrán emitir alegaciones a la documentación del Consistorio y a partir de toda esa información la jueza tomará una decisión.

Ecologistas en Acción denunció que los cambios aumentarían el tráfico en la zona de bajas emisiones con la introducción de más vehículos en la circulación."Todos los cambios tienen un patrón común: permitir la circulación de más vehículos, más contaminantes y durante más tiempo", dice la nota enviada por la asociación tras la admisión a trámite del recurso. "Estamos intentando, con uñas y dientes, defender el derecho de la gente a respirar un aire limpio ante un Gobierno que promueve el coche", asegura Paco Segura, portavoz de Ecologistas en Acción Madrid, a eldiario.es.

La organización ecologista ya logró en julio la paralización de la suspensión de las multas en Madrid Central decretada por el Gobierno de José Luis Mártinez-Almeida pocas semanas después de llegar al Palacio de Cibeles. Diversos jueces admitieron las medidas cautelares propuestas por Ecologistas, Greenpeace y el PSOE en sendos recursos. La argumentación era similar en todos los casos: la suspensión de multas, no paralizarse, habría producido "una evidente emisión de gases contaminantes en la zona Madrid Central por la entrada de coches contaminantes no autorizados que, al no ser sancionados durante el periodo de aviso entrarán sin limitación ni control ninguno". Los autos subrayaban que la suspensión, solo en vigor durante unos días, desmantelaba de facto la zona de bajas emisiones.

Ecologistas en Acción espera ahora que el juzgado de lo contencioso administrativo número 16, que tramitará el recurso, apele a motivos de salud y calidad del aire, como ya sucedió, para parar los nuevos cambios. La ordenanza de movilidad sostenible deja margen al Gobierno municipal para acometer algunas modificaciones para regular el tráfico sin necesidad del respaldo del Pleno.