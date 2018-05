"Si ser artista nunca ha estado bien visto, ser mujer artista menos todavía"

Julia Torres del Río y Sofía Ortigosa Gómez son violinistas y tiene un grupo de música llamado Komorebi, un dúo de folk experimental donde crean música fusionando aspectos de nuestra formación como violinistas clásicas, con elementos de la música electrónica y popular.

Begoña Ruiz Ropero, por su parte, es bailarina, profesora y coreógrafa. Junto a Ginés Mendoza dirige la compañía Pekarna, en la que trabaja el lenguaje escénico a través de la danza contemporánea, la música en directo y la tecnología para incorporar proyecciones audiovisuales. Entre las tres organizan el sábado 19 en La Postiza (Monteagudo) el MAM Festival de mujeres creadoras.

¿Por qué sentís la necesidad de organizar un festival de mujeres creadoras?

Begoña: Actualmente nos encontramos en el proceso creativo de Natural Sign, producción que se estrenará a finales de 2018 en Murcia. Después de muchos años fuera de Murcia, decido volver para trabajar e impulsar la danza contemporánea en la ciudad. Organizar este festival me ayuda a traer propuestas de danza que me interesan tanto dentro como fuera de la Región de Murcia.

Julia y Sofía: Todo empezó porque hace un año estábamos trabajando en la producción de AXIONÍA, una pieza de danza contemporánea y música en directo. Queríamos presentarla en Murcia y se nos ocurrió hacerlo en La Postiza porque buscábamos un espacio no convencional.

A raíz de eso, se nos ocurrió organizar un evento donde además de nuestra pieza se dieran a conocer trabajos artísticos de más mujeres murcianas. AXIONÍA está formada dentro y fuera del escenario por mujeres y para nosotras es inspirador. Somos consumidoras de arte y además nos apetecía dirigir un festival alternativo donde mezclar diferentes disciplinas artísticas. Además fue justo el primer año que surgió el festival WAM y nos pareció divertido invertir las siglas para llamar a nuestro evento MAM, Mujeres Artistas Murcianas.

¿Cómo se va a desarrollar el festival?

Pues el festival tendrá lugar en La Postiza, un centro de creación artística en la huerta de Murcia, en La Cueva, Monteagudo. Empezará a las 16:30 de la tarde y terminará a media noche.

Durante todo el festival podremos disfrutar de representaciones de música, danza, artes gráficas y alguna performance. Contaremos con un market donde se podrán ver y comprar las creaciones de diversas empresarias y diseñadoras del mundo de la moda, ilustración, literatura, diseño de joyas, fanzines, etc...Todo ello disfrutando del aire y de la huerta de Murcia y además habrá una barra donde se servirá todo tipo de comida y bebida.

El festival comenzará con la actuación de Empanito DJ, DJ murciana, y se cerrara con la actuación de otra DJ murciana, Carrie Palmer. Entre ellas habrá performance, poesía, música y danza hecha en su mayoría por artistas murcianas.

Festival MAM en La Postiza

¿Qué os aporta un lugar como La Postiza?

Pues La Postiza nos aporta muchísimas cosas. Por un lado, el entorno en sí es precioso. Es una casa en la huerta de Monteagudo, y la mezcla entre las pinturas que hay en la fachada (creadas por otros artistas residentes en la Postiza) y el paisaje de huerta murciano es chulísimo. El escenario se pondrá a espaldas de una finca de limoneros, con la cueva de La Cueva detrás. Impresionante.

Otra cosa es la libertad que tenemos al organizarlo allí. El apoyo de Belén Conesa, directora del centro, y su confianza, hacen que podamos organizar un evento así con total libertad. Además también contamos con la trayectoria del centro. La Postiza es un centro que lleva casi cuatro años programando eventos y acogiendo artistas de gran calidad, por lo que el festival sólo por el hecho de ser allí ya se ve salpicado por dicha calidad.

¿Por qué creéis que hay menos mujeres artistas y cómo se podría mejorar la situación?

Pues hay menos mujeres artistas porque las cosas no cambian de la noche a la mañana, y venimos de muchísimos años de machismo en todos los ámbitos. Años en los que la mujer ha estado escondida, años en que la mujer no ha tenido oportunidades de ser lo que quería y como quería, y eso ahora se nota. Y en el plano artístico muchísimo más. Si ser artista nunca ha estado bien visto, ser mujer artista menos todavía. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, pero nos falta educar desde la escuela y desde la sociedad.

La situación se mejorará creando referentes desde la escuela. Estamos acostumbradas a que nos pregunten por personas que son referentes, y por normal general, lo primero que te viene a la cabeza es el nombre de muchos hombres que han hecho cosas a lo largo de la historia.

Y también mejorará dando más visibilidad a las mujeres como personajes activos en la sociedad, no como maniquís de escaparate. Hemos de cambiar las costumbres que nos han llevado a pensar que las profesiones están divididas por sexo en lugar de por personas.

¿Qué mujeres creadoras son vuestros referentes?

Begoña: Sigo bastante el trabajo de la artista visual Yolanda Domínguez y me encantaría poder traerla al MAM festival para que realizase alguna acción con el público. Ana Tijoux, Bomba Estéreo y St.Vicent son imprescindibles en la lista de reproducción de mis clases de danza.

Mis referentes pueden ser desde Lola Flores, y Dolores Vargas con su achilipú, hasta coreógrafas como Pina Bausch, o las más actuales Roser López Espinosa o Marta Carrasco...es que puedo decirte a miles de artistas femeninas que me inspiran cada día.

Julia: ¡Pues es que hay tantas! Últimamente estoy enganchada a un programa de radio3, Mediterráneo, y gracias a ellos he conocido a Ebra, una cantante actriz marroquí con un montón de garra, a la cantante saharaui Aziza Brahim que aunque ya lleva muchísimo años yo no conocía, y que transmite una dulzura y un abandono en sus canciones impresionante, y a un grupo valenciano llamado Mafalda, grupo valenciano que hizo hace poco un documental sobre la presencia femenina en la escena musical, se llama Las que faltaban.

Sofía: Cuando pienso en referentes femeninas se me vienen a la cabeza artistas como Marina Abramovic y sus provocadoras performances, o la carismática Patti Smith, a las que sigo y me inspiran desde hace muchos años, pero también me gusta descubrir artistas nuevas cada día. Últimamente me he encontrado con The Sey Sisters (3 mujeres de Ghana que fusionan el gospel con música africana), las madrileñas Juanita Banana o las Texidoras, ¡y me encantan!

Tampoco faltan en mi lista Lorena Álvarez, Rosalía, Silvia Pérez Cruz, o la cantante francesa Camille. Hay muchas mujeres haciendo cosas interesantísimas y podremos descubrir a unas cuantas el próximo 19 de mayo en el MAM.