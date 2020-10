El Pozo, la última de las grandes cárnicas que apuesta por proteína vegetal

La compañía murciana El Pozo ha anunciado este miércoles de forma oficial su entrada en el mercado de la proteína vegetal, una decisión que supone seguir el mismo camino que ya recorren otras grandes cárnicas españolas como Vall Companys, Campofrio o Noel.

La empresa trabajaba desde hace meses en su estreno en el segmento de productos elaborados con proteína vegetal pero que imitan el sabor, la forma y la textura de la carne, una categoría que ha crecido con fuerza en España durante los últimos años.

Su primer lanzamiento es una referencia elaborada con proteína de guisante y forma de hamburguesa, aunque los responsables de El Pozo han precisado hoy que ya trabajan para extender su gama vegetal.

Los directivos de la compañía se mostraban reacios a entrar en este segmento en 2017, aunque ya un año después admitían que estudiaban la posibilidad de apostar por esta categoría.

Según diferentes estudios de mercado, las alternativas vegetales a la carne se dirigen fundamentalmente a un número creciente de "flexitarianos": consumidores interesados en reducir la ingesta de proteína animal pero no de eliminarla al 100 %.

La empresa comienza a operar en este mercado bajo la marca "El Pozo King Revolution" y ofrecerá promociones en tienda para que los clientes puedan probarla de forma gratuita durante las próximas semanas.

La moda de estas alternativas vegetales en España no está exenta de controversia: en teoría la normativa protege las denominaciones cárnicas como salchichas, hamburguesas o embutidos y no pueden utilizarse para sus "imitadores" -algo que no siempre pasa-, y algunos critican que compartan espacio en el lineal del supermercado.

De hecho, la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (Anice, patronal de la que forman parte El Pozo y Campofrio, entre otras) acaba de lanzar una campaña en redes bajo la etiqueta "estonoesunfilete" para mostrar su rechazo a que se usen denominaciones cárnicas en productos vegetales.