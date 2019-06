Amora o la belleza de lo insólito

Al acabar la lectura de Amora y dejarlo sobre la mesita de noche, tengo la certeza de haberme desprendido de un belleza insólita.

Hay libros que iluminan sin pretensiones y todo lo que alcanzan a tocar se reinventa bañado bajo esa luz. Amora es luz y belleza.

No era tarea fácil. Natalia Borges Polesso habla de amor, sí, pero de amor entre mujeres. Habla desde la sencillez del cuento para edificar un universo coral y transgresor. Cuentos que son como ínfimas perlas que componen un collar único. Hay un in crescendo en la diversidad de historias que nos llevan a una trama única que se construye en el imaginario del lector. Esa excelencia me asombra: la construcción desde la sencillez de discursos completos y complejos. Evidencia una lucidez que adoro como lectora.

Lo sutil y el zarpazo se mezclan bajo un lenguaje fluido y directo que impacta de dentro hacia afuera. Y Borges Polesso lo hace así, sin despeinarse, sin grandes artificios; con una cercanía y cotidianidad asombrosas. Escribe la autora en Marília se despierta: "Marília va a la cocina y ya sé que dentro de poco va a despertarme el ruido de los metales que golpea, de los cajones que abre o un silbido de una vieja canción cuya letra no recordamos. Me giro hacia el lado de la ventana, las rendijas todavía oscuras, porque es muy, muy temprano, cierro los ojos y sonrío. Empiezan los ruidos. No lo hace a propósito, es solo que no tiene silencio en las manos".

Portada Amora (Raspabook, 2019), escrito por Natalia Borges

Lo poético impregna la narración y la empapa de esa belleza insólita que interpela a lo sensorial más allá de lo contado. "Es solo que no tiene silencio en las manos". Hermoso.

Los veintitrés relatos que componen Amora huyen de los tópicos del amor para hablarnos de él desde las dudas, los celos, la envidia, la pasión, el deseo, la entrega, la búsqueda personal o la aceptación social. El protagonista de Amora es el amor, el amor en femenino, entre mujeres.

No puedo dejar de elogiar la traducción de Rocío Sánchez, su editora, ni tampoco la generosidad de la editorial Odelia, en Argentina, que puso su granito de arena para que Amora llegara a España. Elegido en el 2018 como uno de los mejores libros en Brasil, su país natal, Amora consolida la voz de una de las mejores narradoras emergentes de la actual literatura brasileña: Natalia Borges Polesso.

Les invito a que se acerquen a Amora, un universo de luz y belleza que Raspabook ha editado en España y que pone en valor su compromiso editorial apostando por contenidos de calidad que evidencian su afección por la diversidad y la construcción de un pensamiento crítico y empático desde lo literario.

Lectores, bienvenidos a la disidencia. Bienvenidos a Amora.