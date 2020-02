Aparece una 'baba' de fitoplancton en el Mar Menor: "esta es la prueba de su estado crítico de putrefacción"

Una ‘baba’ o ‘moco’ de fitoplancton detectado en el Mar Menor ha alertado a la Asociación De Naturalistas Del Sureste (ANSE). El hallazgo ha ocurrido durante una operación para registrar la salida de anguilas desde el Mar Menor hacia el Mediterráneo. Los técnicos de ANSE y WWF han observado que millones de fragmentos de mucílagos de fitoplancton cubren la totalidad del fondo marino del puerto deportivo de Tomás Maestre, el Canal del Estacio y zonas próximas del Mar Menor. Según explica ANSE en un comunicado, "los mucílagos de fitoplancton se adhieren a las amarras de los atraques y a objetos flotantes".

Desde ANSE no han descartado que "la aparición de este mucílago sea consecuencia del desequilibrio del ecosistema lagunar como por las alteraciones producidas en los últimos años debido a los aportes de enormes cantidades de abonos procedentes de la gran planicie con regadíos intensivos del campo de Cartagena".

El portavoz de la plataforma de Pacto por el Mar Menor, Ramón Pagán, ha indicado que "la calidad del agua mejora en los inviernos por la bajada de temperatura dando lugar a la mayor oxigenación de esta, pero en este invierno eso no ha sucedido". El desarrollo del fitoplancton prolifera normalmente en los veranos. "Si esto es así ahora, ¿qué pasará cuando suba la temperatura en el mes de abril o mayo?". Pagán ha certificado que "esta es la prueba del estado crítico de putrefacción de nuestra laguna" y que lo primero que se debía hacer es "reducir los nutrientes que se le echan a Mar Menor a cualquier precio".

El portavoz ha sentenciado que "no se puede seguir dando palos de ciego perdiendo el tiempo y el dinero. Hay que ir al origen del problema y a vertidos de nitratos y materia orgánica. Esa es la solución. Ahí es donde hay que trabajar".

Por su parte, Julia Martínez, coordinadora del área de Aguas de Ecologistas en Acción en Murcia, ha reafirmado que la causa del estado crítico del Mar Menor es la enorme cantidad de nutrientes que se vierten en la laguna a través de la escorrentías y de todos los flujos de regadíos intensivos del campo de Cartagena.

"El Mar Menor no va a poder superar esta situación mientras no se frenen las entradas masivas de fertilizantes sin medidas de prevención", ha apuntado Martínez. La científica de Ecologistas en Acción no duda en acusar al Gobierno regional de Murcia por estar "permanentemente disculpándose sin reconocer la responsabilidad del sector agrario" por haber derogado la Ley de Medidas que se aprobó en febrero de 2018, que "precisamente era para reducir los vertidos a la laguna". Martínez ha señalado que "con esto el Gobierno regional está demostrando que no tiene voluntad, ni compromiso para atajar las causas de origen que no son ni más ni menos un regadío insostenible en el campo de Cartagena".

El exdirector del Instituto Español de Oceanografia, Julio Mas, ha señalado a este medio que el problema de raíz no es la entrada de corrientes de la DANA, sino que viene desde muchísimos años atrás y que el Gobierno regional desoía. "Seguirán apareciendo cosas como estas si la laguna continúa recibiendo masivamente grandes cantidades de depósitos sedimentarios". Mas ha señalado que la capacidad de autoregeneración y su sanación de la albufera está "limitada precisamente por las pequeñas dimensiones de la laguna y su capacidad de intercambiar flujos con el Mediterráneo. La solución es que no entren más".

"Estamos ante una situación crítica y hay que tomar decisiones y medidas con rapidez" ha señalado el biólogo marino. Ha advertido al Gobierno regional que "ya no solo está en juego el ecosistema de Mar Menor, sino también la forma de vida de muchísima gente del entorno".

'No es un mal Menor'

Un grupo de estudiantes de Comunicación Audiovisual, Carmen Jiménez, Ana López, Alicia Gálvez y Félix Guillén, han elaborado el documental 'No es un mal menor'. En la pieza reúnen a varios expertos con la finalidad de explicar detenidamente las causas del deterioro de la laguna salada, planteando posibles soluciones. Entre los entrevistados hay científicos, empresarios, un pescador y el presidente de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) en Cartagena.