Los pescadores afectados por el estado del Mar Menor se manifestarán frente a la Consejería de Agricultura

Temen que todas las promesas queden en papel mojado después de las elecciones del domingo. Por eso, todos los pescadores de Lo Pagan se manifestarán mañana ante la Consejería de Agricultura, en la capital murciana. "Tienen que cumplir con su palabra y hacerse cargo de las compensaciones que nos han asegurado", cuenta en conversación telefónica con eldiario.es Jesús Gómez, patrón mayor de la Cofradía de San Pedro del Pinatar, que mañana viajará hasta Murcia con el resto de sus compañeros.

Según recuerda el patrón mayor, el pasado 18 de octubre llegaron a un acuerdo "no verbal" con Antonio Luengo, consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Y aunque "fueron testigos del mismo los tres secretarios generales del área de la Consejería con competencias en el Mar Menor", no se fían "hasta que no esté por escrito".

Según el acuerdo, el Ejecutivo regional se hará cargo del 50 por ciento del lucro cesante (535.000 euros) por dejar de faenar entre el pasado 14 de octubre, tras el episodio de los peces muertos en el Mar Menor, y hasta el 31 de diciembre. "Supuestamente el otro 50 por ciento lo asumiría el Ejecutivo central, pero nosotros no hemos visto nada firmado".

Sus reivindicaciones, "exclusivas de los pescadores porque no queremos injerencias", van más allá. "Nos manifestamos también por la situación de la laguna salada, que está muy dañada", en referencia al estado crítico del 70 por ciento de las zonas profundas, "el hábitat de los peces".