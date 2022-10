La décima, cambalache

Que la décima legislatura es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, que en la asamblea viven revolcados en un asqueroso merengue, es una realidad. La asamblea cambalache, problemática y febril, vive un tango de navaja y burdel que ha dejado ninguneada la política murciana. Nada es igual, todo va a peor y no parece tener solución.

Nadie se imaginaba 28 años más de gobierno popular y a tenor de las actuales encuestas es posible que sean 32, si el PSOE no despierta de su letargo. Los tránsfugas han matado la ilusión y la gente vota por ilusión, miedo o cabreo. Los desilusionados es posible que se queden en casa apuntalando el voto de cabreo que tenderá a los extremos. El temor a los extremos reforzará los partidos visualizados de centro que, en Murcia, tienden a la derecha, al PP. Los votantes no olvidarán que ha sido su gestión la que nos ha traído hasta aquí, pero preferirán la estabilidad al cambalache, la victoria del PP estará más cerca.

Sin embargo, los analistas saben que el voto urbano le es más esquivo al PP que el rural y que el poder municipal del PSOE debidamente utilizado puede hacer variar las encuestas si logran unir campaña regional con municipal. Esta es la razón de que en las ciudades el PSOE siga manteniendo una importante intención de voto. Ahora bien, oportunidades como las que da esta ley electoral y la actual división de Vox les durara poco si pierden. El PP tiene claro que, de vencer las próximas elecciones, solo o acompañado, volverá al sistema anterior o uno peor – 'gerrymandering'- cerrando todavía más las posibilidades de cambio para los que vengan detrás sean quienes sean, así que más les vale coser las diferencias.

La izquierda lo tendrá más difícil después de estas elecciones, si el PSOE no despierta con una campaña potente. Lo peor es que a su izquierda la misión es asegurar las habichuelas y no plantear el futuro de la región. Algunos informes de coyuntura de la izquierda de la izquierda causan risa. El resultado hoy es que cada uno por su lado y no es extraño. Los municipios recelan de candidaturas que resten y prefieren apostar por lo que conocen, así que si nada lo remedia tendremos lluvia de candidaturas. Suena que con eso Podemos quiere asegurase las dos ciudades principales y el grupo propio con el que seguirán atados a las tinieblas de la inoperancia. Sumar llegará para las nacionales, pero lo hará tarde y si hay algo que todos tenemos claro es que los problemas de esta Región no se solucionan en Madrid, hay que ponerse de acuerdo aquí, pero visto lo visto no parece.

Nadie puede negar que la Región de Murcia es un desastre, allí donde miremos encontramos problemas. Los edificios educativos están que se caen, goteras, falta de climatización, problemas evidentes que nadie canaliza. En movilidad, el Gobierno regional lleva años sin dar respuestas ante unas más que saturadas vías públicas en las que sigue sin invertir o sin controlar, quizás el ejemplo más evidente lo encontramos en la ya famosa autovía del bancal. En sanidad, la situación es desastrosa con manifestaciones en la Región que como no salen en portada no tenemos constancia.

Algunos pensarían que lo mejor sería vehicular un discurso articulador de todos estos problemas, otros en cambio que construido un relato general todas estas situaciones podrían ser adecuadamente fragmentadas y segmentadas para desarrollar un programa, una candidatura que pudiera ganar las elecciones exponiendo los problemas. Los candidatos se construyen, al igual que los programas, eso es de primero de ciencia política. El problema es tener claro los tiempos y los mensajes. Ahí tenemos un problema porque la oposición, bien por su división, bien por carecer de una adecuada compresión de los tiempos contemporáneos fracasa. El caso más evidente, los servicios de proximidad a Cartagena con obligación de servicio público. Nos hemos enterado por la queja de los gallegos, que tan acostumbrados a que les den cosas miran los presupuestos para ver donde toca la pedrea, los murcianos deshabituados ya ni los miramos. Estamos seguros de que no nos ha tocado nada y así nos pasan desapercibidos cuando salta la liebre. Un tanto que debería haberse apuntado Delegación y en especial Pepe Vélez, aunque difiera el anuncio una semana, rebotando desde sus redes las noticias y portadas de los periódicos que marcan un éxito en la gestión de infraestructuras. Oportunidades como esa no se pueden perder.

Sucede algo parecido con los mantras del Gobierno regional, su exdirector general de presupuestos, exmiembro del Ejecutivo autonómico, ha señalado que, incluso con una contabilidad que incluya o no la regionalización de las cuentas de Navantia, por segunda vez la inversión en la Región está no solo por encima de la media por habitante, sino que supera a Cataluña y Valencia. Pero no es solo eso, sino que mantiene los fondos de cohesión y ya para rizar el rizo la subida del techo de gasto de Pedro Sánchez les permite incrementar los presupuestos regionales en muchos millones de euros, y ahí debería estar mordiendo ya la oposición, porque ese es el debate que se esconde tras el control de la mesa. Es ahí donde deberían de estar, donde tendrían que poner su carga de profundidad, pidiendo mejoras, en educación, en sanidad, en las carreteras regionales y mostrando la incapacidad de López Miras que ha preferido seguir lo que le han dictado en Madrid al dinamitar el grupo de Vox antes de tener asegurado los presupuestos regionales. Somos una colonia.