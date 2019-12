Más de lo mismo

La legislatura en la Región seguirá su curso porque así figura en el guion: gobierno de coalición PP-Ciudadanos, con acuerdos parlamentarios con Vox Todo hace indicar que la moción de censura, con la que amagó el PSOE hace meses, no contará con el respaldo de Cs porque la llegada de Inés Arrimadas a la dirección, en el cónclave de marzo próximo, no va a implicar una revolución en los naranjas En el espectro de Vox, dirigido ahora por una gestora cuyos pasos supervisará en todo momento alguien que no forma parte de ella, todo apunta a que tampoco interesa ir ya a elecciones