Cambiemos acusa a Ballesta de abrir la puerta del Ayuntamiento a López Rejas para impulsar su proyecto en La Paz

El portavoz del grupo municipal Cambiemos Murcia, Nacho Tornel, se ha negado hoy a participar en la reunión convocada por el equipo de Gobierno sobre la rehabilitación de La Paz tras conocer que asistiría a la misma el promotor José López Rejas, y ha acusado al alcalde, José Ballesta, de reírse de todas las familias trabajadoras y de "abrir la puerta" al empresario al Ayuntamiento para que pueda sacar adelante sus planes urbanísticos en el barrio.

Tornel ha recordado que el concejal de Urbanismo, Antonio Javier Navarro, dijo en la constitución de la Mesa de Trabajo para la rehabilitación de La Paz que derogaría el Plan Especial que daba vía libre al proyecto de López Rejas, cuyo gasto es de 443 millones de euros y una previsión de margen de beneficio de 36 millones mediante la venta de las viviendas, al ser "inviable" desde el punto de vista económico.

"Sin embargo ahora, casi dos años después de aquel anuncio, Navarro trae a la Mesa en la que están presentes el equipo de Gobierno y los grupos de la oposición a un empresario con intereses directos especulativos en ese proyecto que lo que quiere es apropiarse del suelo en el que han vivido y viven muchas familias trabajadoras, con el único objetivo de enriquecerse a su costa y expulsarles de su barrio sin garantías", ha sostenido.

Para el portavoz del grupo municipalista, el papel del alcalde y del concejal de Urbanismo ha sido el de "ayudar al promotor a esperar tiempos mejores", es decir, a que "amainaran los efectos de la crisis" para "abrir la puerta" y asegurarle "una vuelta triunfal" mientras los grupos municipales creían que los esfuerzos iban en el sentido contrario, y "sin importarles lo fundamental, que son las personas que residen en el barrio".

"Ambos responsables públicos, cuando ocupaban el cargo de consejero de Obras Públicas y de director general de Vivienda, respectivamente, ya avalaron esta iniciativa, por tanto su actuación ahora es coherente con lo que apoyaron en su momento".

Asimismo, ha añadido que si Navarro "no ha sido capaz de impedir el paso a un empresario con intereses particulares a la reunión, Cambiemos Murcia no va a actuar como actor complaciente". "Un poco de dignidad no viene mal", ha concluido.