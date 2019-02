La Fiscalía recurre la absolución del expresidente de Murcia: "Yerra gravemente"

La Fiscalía ha presentado un recurso en el que solicita anular la sentecia absolutoria sobre Pedro Antonio Sánchez (PAS), expresidente de la Región de Murcia por el PP, según ha publicado EL PAÍS. Además, ha pedido que se vuelva a celebrar la vista oral con nuevos magistrados, ya que consideran que el tribunal ha "perdido imparcialidad". En el escrito, presentado por el fiscal Anticorrupción de Murcia, Juan Pablo Lozano, y enviado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la acusación pública critica la absolución dictaminada desde la Audiencia Provincial: "Yerra gravemente".

La Fiscalía busca desmontar el uso del artículo 324 del Código Penal, aprobado por el PP, y que establece una limitación temporal para tomar declaración a los investigados, según puede leerse en el recurso al que EL PAÍS tuvo acceso. Amparándose en esta norma, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial decidió absolver a PAS, al superar los seis meses fijados como plazo máximo en el citado artículo.

En esta línea, la Fiscalía indica que la sentencia no tiene en cuenta que cuando transcurre el plazo de seis meses, la causa aún no se había dirigido al expresidente murciano: "Si el procedimiento nunca se dirigió contra él hasta el 21 de diciembre de 2017 por hechos no prescritos, según la propia sentencia, nada le puede afectar".

Pedro Antonio Sánchez fue absuelto de los cargos que se le atribuían en el caso 'Pasarelas'. La causa de la que fue exonerado investigaba si se fraccionaron contratos para adjudicarlos a dedo y sin concurso público al arquitecto M.L., que también fue absuelto. El ministerio fiscal y dos acusaciones entendían que tanto Sánchez, en su entonces condición de alcalde de Puerto Lumbreras, y M. L., habían cometido los presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental en la contratación en relación a esa causa.