IU-Verdes califica como "decepcionante" que no haya acuerdo con Podemos para formar una confluencia en Murcia

El coordinador regional de IU-Verdes de la Región de Murcia, José Luis Álvarez-Castellanos, ha afirmado que el partido ha iniciado su andadura para las próximas elecciones autonómicas "sin Podemos" por el "bloqueo" de su secretario general en Murcia, Óscar Urralburu.

A través de un comunicado, el partido ha asegurado que "no ha sido posible convencer a la dirección general de la formación morada de la necesidad de construir un espacio real de confluencia donde, además de IU, Equo y Podemos, pudieran sumarse otras personas independientes y actores sociales". Aun así, desde IU-Verdes no cierran la puerta a llegar a un acuerdo " in extremis" con Podemos en el ámbito autonómico, aunque ha admitido que "cada día es más difícil mientras sus propuestas sigan pretendiendo invisibilizar a IU".

Por otra parte, Álvarez-Castellanos ha afirmado a eldiario.es que la situación es distinta para las elecciones municipales "en las que nosotros seguimos negociando en todos los municipios en los que sea posible porque estos dependen de cada asamblea local que sepa llegar a acuerdos con Podemos o con otras fuerzas, y depende de ellos que se concrete un acuerdo".

"Podemos exigía tener una representación del 80%"

A los motivos citados en el comunicado, Álvarez-Castellanos ha señalado algunos de los puntos por los que no ha sido posible llegar a un pacto. El coordinador regional de IU-Verdes ha expresado que "Podemos situaba a IU en las listas electorales en un nivel subalterno y de segundo plano". Asimismo, Castellanos ha añadido que Podemos "se negó a que en el nombre de la futura coalición electoral apareciesen las siglas de IU-Verdes, pero sí las de Podemos".

En cuanto a la confección de las listas electorales, el dirigente de IU ha comentado que "nosotros entendíamos que nuestra representación debería ser de 1/3 en esa lista, pero Podemos exigió tener una representación del 80%". Álvarez-Castellanos ha explicado que la formación morada tomaba como referencia, para establecer esa proporción, el resultado de las elecciones generales del año 2015: "Sin tener en cuenta la cantidad de concejales municipales que tenemos en la Región, aunque no tengamos representación autonómica".

Para solucionar esta disparidad de criterios, Álvarez-Castellanos ha contado a este periódico que su formación ofreció llegar a un "punto medio y se negaron". En este sentido, el dirigente de IU-Verdes ha revelado que "Podemos mantenía que el criterio de representación debía ajustarse al resultado de las elecciones generales de 2015 y nosotros al de las municipales de ese mismo año. Ellos argumentaron que ese era el criterio de la dirección federal". En esta misma línea, Álvarez-Castellanos ha declarado que le propuso a Urralburu "buscar un criterio de porcentaje basado en ambos resultados, y que podía aceptar su criterio corregido o matizado. Pero tampoco lo admitió".

El coordinador regional de IU-Verdes ha calificado como "decepcionante" que no se haya podido llevar a cabo este acuerdo, pero ha mandado un mensaje a los votantes: "Nosotros no vamos a parar. No hemos renunciado al modelo de confluencia con organizaciones sociales. Estamos trabajando en crear un espacio político abierto con el objetivo de mejorar la vida de la gente".