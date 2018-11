PSOE y Podemos rechazan firmar el Pacto contra la Violencia de Género propuesto por el Gobierno regional

PP y Ciudadanos firmaron ayer en solitario el Pacto contra la Violencia de Género que las cuatro formaciones políticas de la Asamblea Regional llevan dos años trabajando. PSOE y Podemos, que no asistieron al acto que tuvo lugar en el Palacio de San Esteban, ya declararon hace unos días que no firmarían este pacto hasta que no se retirara del texto la expresión "aborto como fracaso".

Fernando López Miras, presidente de la Comunidad, ha asegurado que se trata de un documento "abierto a toda la sociedad murciana" y que "solo desde la unidad podremos acabar con la violencia de género".

Hoy hemos firmado el Pacto Regional contra la Violencia de Género. Un día importante para la #RegióndeMurcia, pionera en aprobar un documento de tanto valor como este pacto.



Sólo desde la unidad conseguiremos acabar con esta lacra 💜 #DíaContraLaViolenciaDeGénero pic.twitter.com/QyUfpVW1iH — Fernando López Miras (@LopezMirasF) 25 de noviembre de 2018

En la misma línea, Víctor Martínez, portavoz del PP en la Asamblea Regional, ha lamentado que "tanto PSOE como Podemos no hayan entendido que hay muchas mujeres que sufren esta lacra y que necesitan que las instituciones las protejan".

Por su parte, Miguel Sánchez, portavoz regional de Ciudadanos, ha manifestado que "es nuestra obligación poner los medios a nuestro alcance para luchar contra esta lacra hasta conseguir erradicarla definitivamente, y estamos muy orgullosos de que tras dos años de negociaciones hayamos podido firmar este acuerdo". Asimismo, ha declarado que con este pacto se pone en marcha una "estrategia dotada con 8 millones de euros en el reciente acuerdo de presupuestos regionales entre Ciudadanos y el Gobierno regional".

Víctor Martínez y Miguel Sánchez han coincidido en que PSOE y Podemos no han firmado el pacto por "puro tactismo político y electoral".

Óscar Urralburu, secretario regional y portavoz parlamentario de Podemos ha expresado que PP y Ciudadanos "saben que no han puesto la financiación necesaria para llevar a cabo las medidas que demanda esta Región. Saben que no hay detrás nada sólido, eficaz, tangible para luchar contra la violencia machista". A estas declaraciones, el portavoz ha añadido que "el PP se dedica mientras tanto a elaborar junto al ultraconservador Foro de la Familia una ley que es machista, retrógrada y que insulta a todas las mujeres".

Diego Conesa, secretario general del PSRM-PSOE, ha asegurado que "los socialistas hemos aguantado hasta el último minuto para ver si el Gobierno regional reaccionaba y eliminaba el artículo 74, pero no ha sido así". Además, el portavoz ha lamentado que el PP y Ciudadanos tengan "el síndrome de Vox" en cuanto a la firma del pacto regional contra la violencia de género.

"Es una lástima que PP y Ciudadanos tengan el síndrome de Vox en cuanto al pacto contra la violencia de género" @diegoconesa



👉 https://t.co/9B0sv7VrUD pic.twitter.com/RnFYO59y9l — PSOE-Región d Murcia (@PSOE_RM) 25 de noviembre de 2018

Además, Conesa ha asegurado que "es una lástima que con los trabajos realizados durante dos años en la Asamblea, tres semanas antes, el Gobierno regional se saque de la chistera un artículo a sabiendas de la confrontación que iba a haber, como mínimo, por parte de la mitad de la sociedad".